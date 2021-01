Quem é Amanda Gorman, a poeta de 22 anos convidada para a posse de Biden

Amanda Gorman tem apenas 22 anos e uma importante missão: ler um poema original na posse de Joe Biden, nesta quarta-feira, 20. Amanda é a mais jovem poeta a participar da posse de um presidente americano, e estará no lugar que já foi ocupado, por exemplo, pela lendária Maya Angelou (1928-2014) - ela leu On the Pulse of Morning quando Bill Clinton assumiu a Casa Branca em 1993, e até ganhou um Grammy de melhor texto recitado por isso.

Amanda, que vai ler The Hill We Climb, poema que dá título ao seu livro que será publicado em setembro, quando também será lançada a obra ilustrada Change Sings, foi criada em Los Angeles, onde sua mãe é professora. Aos 16, foi nomeada poeta juvenil laureada de Los Angeles. Mais tarde, quando já era estudante de sociologia em Harvard, ela se tornou a primeira poeta juvenil laureada nacional.

Ao New York Times, Amanda Gorman disse: “No meu poema, não vou de forma alguma encobrir o que vimos nas últimas semanas e, ouso dizer, nos últimos anos. Mas o que eu realmente aspiro fazer no poema é ser capaz de usar minhas palavras para imaginar uma maneira pela qual nosso país ainda pode se unir e ainda pode se curar ”.

Em entrevista, ela contou que a equipe de Biden pediu apenas que ela destacasse, em seu texto, a necessidade de unir o país e que não fizesse nenhum tipo de ataque a Donald Trump, que está deixando a Casa Branca.

Poeta ativista, que escreve sobre a diáspora negra, o feminismo, injustiças sociais e questões de raça, ela nasceu prematura, teve um problema na fala na infância, o que a fez demorar para aprender a ler, e tem uma irmã gêmea. A dificuldade em se comunicar a aproximou da poesia, e ela encontrou nos versos a sua forma de expressão.

Artistas como Bruce Springsteen, Lady Gaga e J-Lo, entre outros, também se apresentam na posse de Joe Biden nesta quarta, 20.