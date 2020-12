Que tal ouvir um livro? Veja 10 dicas de audiobooks

A satisfação de pegar um livro nas mãos e viajar pela história ali contada é o que move os leitores, ávidos por folhear o item adquirido. Por isso mesmo, os audiolivros (ou audiobooks) nem sempre são a opção escolhida para conhecer uma obra. Diferente de outros países, como Estados Unidos, por aqui essa modalidade ainda não deslanchou de fato, mas vem conquistando mais público. Mesmo assim, algumas boas opções estão no mercado para os que se aventuram a entrar nessa onda, ou que querem experimentar algo diferente do que se tem por hábito.

Aproveitando esse momento de pandemia, de isolamento social, da dificuldade de entrar em uma livraria, os audiolivros são boa uma opção para ouvir algumas obras. Para isso, o interessado tem como opção assinar o serviço de alguma plataforma, pagando uma mensalidade, nos mesmo moldes do streaming, ou adquirir um exemplar de cada vez.

Confira sugestões a seguir em algumas plataformas.

Quem Sou Eu Para Julgar?

Autor: Papa Francisco

Narrador: Silvio Jr.

Querido e admirado por católicos e não católicos, o Papa Francisco se tornou uma grande liderança, tanto espiritual quanto política. Extremamente carismático, graças a seu diálogo franco e acolhedor, é um símbolo de paz, harmonia e compreensão.

Duração: 6h11

A Volta ao Mundo em 80 Dias

Autor: Júlio Verne

Narração: Cassiano Avila

Phileas Fogg é um senhor inglês solitário e metódico, até apostar com alguns colegas de clube que conseguiria dar uma volta ao mundo em 80 dias. Ele então parte com o leal Jean Passepartout em uma grande aventura onde utilizam todo tipo de meio de transporte e passam por lugares como Nova Iorque, Bombaim, e Yokohama.

Duração: 7h55

Um garoto chamado Rorbeto

Autor e narrador: Gabriel o Pensador

conta a comovente história de Rorbeto, um menino diferente, não só no nome. Ele aprendeu muitas coisas sozinho, inclusive a contar os amigos na ponta dos dedos. Papai, Mamãe, o cãozinho Filé e mais três amigos. É aí que vem a novidade: ele tem seis dedos em uma das mãos.

Duração: 0h15

Rita e o manual para ser astronauta

Autor:Vinicius Campos, Lila Cruz

Narração: Adriana Chiovatto

Rita é uma garota esperta, cheia de imaginação e que sonha em um dia ser uma grande astronauta. Ela até está escrevendo um manual com tudo o que aprende sobre Espaço, capacetes e aeronaves. Pela janela do abrigo para menores em que mora, Rita viu a queima de fogos do ano-novo, e pediu para a estrela mais brilhante, que sua vida mudasse completamente.

Duração: 1h45

Harry Potter e a Pedra Filosofal

Autor: J.K. Rowling

Narração: Ícaro Silva

O pequeno Harry Potter é um garoto órfão que vive com seus tios. Certo dia, recebe uma carta informando que ele pode ingressar em Hogwarts, uma famosa escola de magia. Ao ingressar no local, começará a conhecer esse mundo mágico, cheio de perigos e mistérios.

Duração: 8h50

Os Sertões

Autor: Euclides da Cunha

Narrador: Rodolfo Novaes

A violenta Guerra de Canudos e a repressão ao bando de Antônio Conselheiro são narradas através da pesquisa e do olhar critico de Euclides da Cunha, que como correspondente de um jornal, testemunhou os conflitos na Bahia e a destruição da comunidade de Canudos.

Duração: 9h30

Duração: 9h30

A Legião Estrangeira

Autora: Clarice Lispector

Narração: Carol Badra

Há neste livro uma parte significativa da ampla poética de Clarice Lispector.Conforme afirma quem conduz a narração no primeiro dos admiráveis e extasiantes contos aqui dispostos por orgânica sabedoria – "as palavras me antecedem e ultrapassam, elas me tentam e me modificam, e se não tomo cuidado será tarde demais: as coisas serão ditas sem eu as ter dito."

Duração: 4h22

Hora e Vez de Augusto Matraga

Autor: Guimarães Rosa

Narração: Rubens Caribé e Priscila Scholz

Conto que encerra o livro Sagarana, A hora e vez de Augusto Matraga traz a história de um homem sertanejo acostumado a se impor pela força em seu cotidiano.

Duração: 02h09

Frida: A biografia ilustrada de Frida Kahlo

Autor: Susan B. Katz

Narrador: Maria Carolina Rocha

A mexicana Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907, no modesto bairro Casa Azul, mesmo lugar em que morreu, aos 47 anos, em 13 de julho de 1954. Até hoje, é tida como um símbolo da luta das mulheres e também um ícone da moda, inspirando outros artistas e tendo seus retratos estampados das mais variadas formas.

Duração: 0h47

O Pau

Autora: Fernanda Young

Narração: Marisa Orth

Conta a história de Adriana, uma bela designer de joias que descobre sinais da traição do namorado, 14 anos mais novo. Ao longo das páginas, a escritora usa o humor ácido que a consagrou como redatora de sucessos como a série Os normais.

Duração: 4h16