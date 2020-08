Quase uma década depois da chegada do e-book, digital representa 4% do mercado editorial

O mundo digital parecia promissor no final dos anos 2012, quando os grandes players começaram a desembarcar no Brasil para vender e-book. Quando chegaram, encontraram empresas brasileiras, que depois desapareciam ou seriam incorporadas por outras maiores, já tentando fazer o formato vingar. Hoje, oito anos depois, a venda de conteúdos digitais representa 4%, na média, do faturamento das editoras brasileiras. Nos Estados Unidos, os e-books representam cerca de 25% do mercado de livros e na Europa, cerca de 10%.

O desempenho do setor foi apresentado nesta terça-feira, 25, pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros, na pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro, feita pela Nielsen Book com base em metodologia internacional, com base em informações de 2019 fornecidas pelas editoras. A comparação foi feita com o primeiro levantamento do setor, o Censo Digital de 2016. A nova pesquisa passa a ser anual.

Em 2019, as editoras faturaram R$ 103 milhões com a venda de e-book, audiolivro e outros tipos de materiais digitais, um aumento de 140% em três anos - descontada a inflação, o crescimento fica em 115%.

No total, foram vendidas 4,7 milhões de unidades digitais, um crescimento de 67% em relação à pesquisa anterior, e o livro digital lidera as vendas, com 96% do volume. Se analisado o faturamento, o e-book fica com 98%. Os demais conteúdos são divididos em bibliotecas virtuais (R$ 28 milhões), cursos online (2,5 milhões) e conteúdo fracionado (R$ 15 mil). Os serviços de assinatura renderam às editoras R$ 792 mil - 60% para e-books e 40% para audiolivros.

Segundo o levantamento, que dividiu o mercado em ficção, não ficção e CTP (Científico, Técnico e Profissional) e excluiu os didáticos, cujas vendas neste formato são praticamente nulas, há 71 mil títulos digitais disponíveis no País - 37% a mais do que tinha em 2016. Desses títulos, 96% correspondem a livros na versão digital e 4% são audiolivros.

Em termos de acervo de e-books, há 28 mil títulos de CTP, 22 mil de não ficção e 18 mil de ficção. Somados, ficção e não ficção respondem por 60% das vendas totais. Quando analisado apenas o setor de audiolivros, a categoria de não ficção ganha ainda mais importância: ela representa 70% das unidades vendidas. E 86% do faturamento com os audiolivros vêm de serviços de assinatura.

Em 2019, foram lançados 8,9 mil novos títulos - 92% deles em e-books e 8% audiolivros. Isso demonstra um investimento do mercado em audiolivro, que começou a ganhar importância mais recentemente - em 2017 no mundo e no ano passado aqui.