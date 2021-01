Quais são os livros mais lidos da história?

No dia 7 de janeiro, é celebrado no Brasil o Dia do Leitor: as origens são incertas, mas os buscadores informam que é uma homenagem à fundação do jornal O Povo, em Fortaleza, pelo poeta, jornalista e político cearense Demócrito Rocha, em 1928. No suplemento literário Maracajá, diversos expoentes do modernismo brasileiro publicaram suas obras, como Rachel de Queiroz.

Para celebrar a data, recuperamos aqui uma lista elaborada pelo escritor e editor americano James Chapman em 2012, quando ele compilou dados de diversas fontes para estimar os livros mais lidos da história — os preferidos dos leitores. Sem surpresas, a Bíblia figura na primeira posição, seguida pelo Livro Vermelho (Citações do Presidente Mao Tsé-Tung). O fenômeno Harry Potter aparece na lista, bem como O Alquimista, do escritor brasileiro Paulo Coelho. Veja abaixo, após a foto.

Veja a lista dos livros mais lidos do mundo:

Bíblia (3,9 bilhões de exemplares) O Livro Vermelho de Mao (820 milhões de exemplares) Harry Potter, de J. K. Rowling (400 milhões) O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien (103 milhões) O Alquimista, de Paulo Coelho (65 milhões) O Código da Vinci, de Dan Brown (57 milhões) A Saga Twilight, de Stephenie Meyer (43 milhões) E o Vento Levou, de Margaret Mitchell (33 milhões) Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill (30 milhões) O Diário de Anne Frank, de Anne Frank (27 milhões)

No Brasil, a pesquisa Retratos da Leitura (cuja última edição foi divulgada em 2020) também pergunta aos leitores brasileiros quais livros foram lidos ou estão sendo lidos. As respostas foram as seguintes, em ordem.

Os livros mais lidos no Brasil:

Bíblia O Pequeno Príncipe Diário de um Banana Harry Potter A Cabana A Culpa é das Estrelas Dom Casmurro 50 Tons de Cinza Branca de Neve e os Sete Anões Turma da Mônica Como Eu Era Antes de Você O Diário de Anne Frank As Crônicas de Gelo e Fogo A Bela e a Fera

E todos os anos, o site especializado em mercado editorial PublishNews compila os livros mais vendidos do período. Na lista de 100 livros elaborada pelo site, a editora Sextante teve 56 títulos, a Gente e a Intrínseca ficaram em segundo, com 48, e em terceiro, o Grupo Companhia das Letras com 47 títulos.

