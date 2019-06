Quadrinista americana Joëlle Jones vem ao Brasil para a CCXP 2019

A CCXP anunciou nesta sexta-feira, 14, a presença da quadrinista norte-americana Joëlle Jones no festival deste ano, para as celebrações dos 80 anos do Batman. Jones foi a primeira mulher a desenhar capas e páginas internas de duas edições consecutivas de revistas do herói, desde sua primeira aparição em 1939. A CCXP 2019 ocorre entre os dias 5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo. Ainda há ingressos disponíveis para três dias, exceto sábado, de R$ 100 a R$ 400, além de pacotes especiais.

A atual escritora da revista Mulher-Gato estará no Artists' Alley, todos os dias da CCXP, para vender seus trabalhos, autografar, conversar com o público e participar de painéis.

O portfólio da quadrinista inclui capas e artes internas para muitas revistas da Marvel, roteiro e arte para Lady Killer, da Dark Horse Comics, além de projetos em editoras como BOOM!, Vertigo, Oni Press e New York Times.

Além de Joëlle Jones, a CCXP já anunciou outros nomes para o Artists’ Alley, como John Romita Jr., Frank Quitely, Eduardo Risso, Lee Bermejo, Alex Maleev, Keith Giffen e Charlie Adlard. Brasileiros como Germana Viana, Rebeca Prado, Ju Loyola, André Dahmer, Robson Rocha, Jun Sugiyama e Alexandre Carvalho também estarão presentes.