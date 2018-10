Psicanalistas lançam coletânea que amplia edição de Marie-Hélène Brousse

A Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) lança na próxima quinta-feira, 18, a segunda edição, revista e ampliada, do livro O Inconsciente é a Política (edição da própria EBP). O evento será às 20h, com entrada gratuita, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, em São Paulo.

A primeira edição da obra, de 2003, teve como eixo três conferências proferidas pela psicanalista francesa Marie-Hélène Brousse na capital paulista. O seminário que dá nome ao livro ocorreu em novembro de 2002, na Pinacoteca do Estado, em São Paulo. Esta segunda edição inclui a passagem dela pela capital paulista no ano passado.

“A partir da afirmação do psicanalista Jacques Lacan (1901-1981) de que ‘o inconsciente é a política’, podemos dizer que Marie-Hélène Brousse, em diferentes momentos de sua elaboração que constam neste livro, analisa a política da psicanálise, que o psicanalista deve estar à altura de sua época para tratar as paixões. Os tempos mudam conforme o discurso do mestre se apresenta e para analisar é preciso estar consoante à subjetividade da época em que se vive. “Democracias sem pai é um texto a ser destacado”, afirma a psicanalista Carmen Silvia Cervelatti, autora do prefácio da segunda edição.

Brousse, que atua em Paris, é membro da École de la Cause Freudienne e da Associação Mundial de Psicanálise. Publicou vários livros e artigos em revistas especializadas. O evento de lançamento da nova edição do livro foi pensado pelos organizadores para ser uma conversa entre os psicanalistas Sandra Arruda Grostein, Cervelatti, Luiz Fernando Carrijo da Cunha e um convidado sobre o tema em questão. Eles falarão inicialmente sobre a reedição da obra, seu conteúdo e a importância no momento atual.

Sem partidos. Apesar de se tratar de uma obra que, em larga medida, aborda as questões da política, ela não tem qualquer ligação com as eleições em curso no Brasil, ressaltam os organizadores. O evento de lançamento não terá qualquer viés político que estimule ou favoreça as paixões partidárias.

Cervelatti resume a importância da obra para a psicanálise: “Como a clínica cotidiana está intimamente enlaçada à época em que se vive, este livro traz ensinamentos sobre esses dois campos. Freud fez tudo girar em torno do amor ao Pai, mas Lacan, ao acompanhar e, por vezes, vislumbrar o que estava por vir, foi além do Édipo freudiano. Isso traz consequências éticas e clínicas, por isso Brousse faz um percurso pelos diferentes momentos do ensino de Lacan sobre o Pai na psicanálise e analisa esta função na atualidade”, diz.

O INCONSCIENTE É A POLÍTICA. Autor: Marie-Hélène Brousse Editora: Escola Brasileira de Psicanálise (R$ 60) Lançamento: 5ª, às 20h, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, 3º andar.