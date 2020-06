Projeto Retomada das Livrarias vai arrecadar doações para apoiar pequenas lojas de livros

Iniciativa da Câmara Brasileira do Livro (CBL), Associação Nacional de Livrarias (ANL), Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e empresas do mercado editorial brasileiro, o projeto Retomada das Livrarias busca arrecadar fundos para ajudar financeiramente as micro e pequenas livrarias do Brasil, no momento de início da reabertura após o primeiro período de isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus.

As empresas interessadas em receber o auxílio já podem preencher um formulário no site projetoretomada.org.br. De acordo com a CBL, "uma comissão irá avaliar os dados das empresas cadastradas, validar a participação de cada uma delas de acordo com o perfil dos micro e pequenos negócios do setor para, então organizar o repasse da verba entre as participantes".

As doações podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas. Os valores devem ser repassados ao projeto por depósitos e transferências para os dados bancários divulgados no site: Banco Itaú - Ag.0188 - c/c 15288-6 - Câmara Brasileira do Livro - CNPJ 60.792.942/0001-81. Uma seção no site dará transparência aos valores arrecadados e repassados.

"Esse projeto foi pensado com a participação de vários nomes importantes do setor", explica o presidente da CBL, Vitor Tavares, em nota. "Nesse momento é fundamental essa união entre as associações do livro como a ANL e o SNEL que estão muito engajadas."

Livrarias, editoras e distribuidoras apoiadoras do projeto Retomada das Livrarias: