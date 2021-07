Produtora RT Features anuncia filme baseado em conto de Mariana Enríquez

A produtora RT Features, de Rodrigo Teixeira, anunciou em Cannes que vai produzir As Coisas que Perdemos no Fogo, filme baseado em um conto da escritora argentina Mariana Enríquez, publicado no Brasil pela Intrínseca. A direção será de Prano Bailey-Bond, nascida no País de Gales, que também vai escrever o roteiro ao lado de Anthony Fletcher.

O longa vai mostrar uma comunidade de mulheres que responde com ações mais extremas à violência masculina, em uma mistura de feminismo com elementos de horror. Trata-se de um comentário subversivo sobre o mito contemporâneo da beleza - uma visão sombria de uma sociedade na qual mulheres tomam o controle de sua imagem da maneira mais drástica imaginável.

“O conto é provocador e relevante, com uma feroz energia em seu coração”, disse Prano, por meio de um comunicado.

"Tínhamos a propriedade do texto por algum tempo já, e o fato de a Prano nos procurar significa muito. Ela é extremamente talentosa, e seu filme Censor é um tremendo trabalho de estreia", comentou Teixeira, cuja RT Features está lançando dois filmes no Festival de Cannes nesta semana: Murina, de Antoneta Alamat Kusijanovic, na Quinzena dos Diretores, e Bergman Island, de Mia Hansen-Løve, que estreia na Competição. A produtora recentemente anunciou Ainda Estou Aqui, que será dirigido por Walter Salles, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, e está preparando Armageddon.