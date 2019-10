Prêmio São Paulo de Literatura anuncia finalistas

O Prêmio São Paulo de Literatura anunciou nesta sexta-feira, 18, a lista de finalistas nas categorias Melhor Romance de Ficção e Melhor Romance de Ficção de Estreia.

LEIA TAMBÉM > Elton John expõe lado obscuro em autobiografia

Neste ano, o prêmio recebeu 192 inscrições, de autores residentes e/ou naturais de 18 estados e de outros países, como Alemanha, Chile, Estados Unidos, França, Inglaterra, Tanzânia e Uruguai. Além das publicações independentes, as obras contemplam 61 editoras.

Três mulheres venceram o prêmio no ano passado: Ana Paula Maia, na categoria Melhor Romance, por Assim na Terra como Embaixo da Terra; Cristina Judar, na categoria de estreantes acima dos 40 anos, por Oito do Sete, e Aline Bei, por O Peso do Pássaro Morto.

Confira a lista de finalistas

Melhor Romance de Ficção de 2018

Alberto Mussa - A biblioteca elementar (Record)

Ana Paula Maia - Enterre seus mortos (Cia das Letras)

André de Leones - Eufrates (José Olympio)

Carola Saavedra - Com armas sonolentas (Cia das Letras)

Cristovão Tezza - A tirania do amor (Todavia)

Flavio Cafiero - Espera passar o avião (Todavia)

Ignácio de Loyola Brandão - Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela

Martha Batalha - Nunca houve um castelo (Cia das Letras)

Mauricio Lyrio - O imortal (Cia das Letras)

Ronaldo Correia de Brito - Dora sem véu (Alfaguara).

Melhor Romance de Ficção de Estreia do Ano de 2018