Prêmio Rio de Literatura anuncia finalistas de sua quarta edição

O Prêmio Rio de Literatura anunciou os finalistas de sua quarta edição. São quatro categorias - Ensaio, Poesia e Prosa de ficção, que vai pagar R$ 100 mil ao vencedor de cada categoria, e Novo Autor Fluminense, que ganha R$ 10 mil e uma tiragem de mil exemplares de sua obra.

Autores como Daniel Aarão Reis, Heloisa Buarque de Hollanda, José Miguel Wisnik, Tiago Ferro, Juliana Leite, Ana Paula Maia e Yasmin Nigri são alguns dos finalistas desta edição, que recebeu a inscrição de 701 obras de todo o país.

O Prêmio Rio de Literatura é concedido pela Secretaria de Estado de Cultura do Rio e pela Fundação Cesgranrio.

Em 2018, Silviano Santiago ganhou em prosa, com Machado. Adelaide Ivánova ficou em primeiro lugar de poesia com O Martelo. E o autor revelação foi Guido Arosa, com O Complexo Melancólico.

Veja os finalistas do 4.º Prêmio Rio de Literatura

Categoria Ensaio

A Revolução que Mudou o Mundo

Daniel Aarão Reis

Companhia das Letras

Ateliê da Palavra Ayvu Rapyta

Kleyton Rattes

Appris

Copacabana: A Trajetória do Samba-Canção

Zuza Homem de Mello

Editora 34

Explosão Feminista

Heloísa Buarque de Hollanda

Companhia das Letras

Maquinação do Mundo

José Miguel Wisnik

Companhia das Letras

Maria Bonita: Sexo, violência e mulheres no cangaço

Adriana Negreiros

Companhia das Letras

O Tiradentes: Uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier

Lucas Figueiredo

Companhia das Letras

Paletó e Eu

Aparecida Vilaça

Todavia

Ser Republicano no Brasil Colônia

Heloísa Murgel Starling

Companhia das Letras

Valsa Brasileira: do Boom ao Caos Econômico

Laura Carvalho

Todavia

Categoria Poesia

1989

Lucas Matos

7 Letras

A Esponja dos Ossos

Maria Cecília Brandi

7 Letras

As Asas do Albatroz

Marco Catalão

Mondrongo

Bigornas

Yasmin Nigri

Editora 34

Carvão: Capim

Guilherme Gontijo Flores

Editora 34

E Outros Poemas

Letícia Féres

Urutau

Haverá Festa Com o que Restar

Francisco Mallmann

Urutau

Nenhum Mistério

Paulo Henriques Britto

Companhia das Letras

Parque das Ruínas

Marília Garcia

Luna Parque

Um Corpo Negro

Lubi Prates

Nosotros

Categoria Prosa de Ficção

Com Armas Sonolentas

Carola Saavedra

Companhia das Letras

Dora sem Véu

Ronaldo Correia de Brito

Alfaguarra

Enterre Seus Mortos

Ana Paula Maia

Companhia das Letras

Entre as Mãos

Juliana Leite

Record

O Abridor de Letras

João Meirelles Filho

Record

O Amor, esse Obstáculo

Micheliny Verunschk

Patuá

O Pai da Menina Morta

Tiago Ferro

Todavia

O Sol na Cabeça

Geovani Martins

Companhia das Letras

Perifobia

Lilia Guerra

Patuá

Reserva Natural

Rodrigo Lacerda

Companhia das Letras

Novo Autor Fluminense

Alumbramento

Renata Benicá Florentino de Oliveira

Cafeína

Maurício Torres Assumpção

Cinco ou Seis Dias

Danichi Hausenn Hizoguchi

Canis Lupus (Histórias Improváveis)

Sargentelli Filho

Como Tratar Paisagens Feridas

Rafael Amorim

O Grande Livro dos Seres Fantásticos do Brasil

Juka Goulart

O Urso Castanho e o Campo de Pavões Verdes

Rafaela Nogueira Barbosa

Ojuobá

Vítor Antunes

Parlem e o Sputinik

José Angelo Rodrigues

Sobre o Dorso das Fêmeas

Eliane França