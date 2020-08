Prêmio Kindle de Literatura abre inscrições e vai pagar R$ 40 mil

O Prêmio Kindle de Literatura está com as inscrições abertas para sua 5.ª edição, em 2020, até o dia 18 de outubro de 2020. Os trabalhos participantes serão avaliados por um painel de especialistas, selecionados pela Amazon e pelos parceiros, o Grupo Editorial Record e a TAG Experiências Literárias. O autor vencedor receberá R$ 40 mil e terá um contrato de publicação da versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record.

Para participar, autores independentes devem publicar suas obras por meio do KDP (http://kdp.amazon.com.br), a ferramenta de autopublicação da Amazon, até 18 de outubro de 2020. Os autores devem incluir #PrêmioKindle no campo de "palavras-chave" durante o processo de publicação e se registrarem sob a categoria Ficção.

Os títulos devem ser romances originais em português do Brasil que não tenham sido publicados anteriormente e submetidos exclusivamente ao Kindle durante o período do Prêmio, inscrevendo-os no programa KDP Select.

Segundo a Amazon, os livros "serão avaliados em diversos critérios, como criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial". Cinco finalistas serão selecionados por um painel de jurados qualificados e especialistas editoriais e apenas um será reconhecido como vencedor. A Amazon dará um prêmio em dinheiro de R$ 20 mil para o vencedor, e todos os livros dos finalistas receberão um destaque nas comunicações do site para os clientes, e receberão versão em audiobook, que estará disponível na plataforma Audible.

O vencedor receberá ainda R$ 20 mil de adiantamento pela versão impressa do livro, conforme contrato que terá a oportunidade de assinar com o Grupo Editorial Record, e terá uma edição especial distribuída pelo clube de assinatura de livros TAG Experiências Literárias em sua caixa de assinatura.

As edições anteriores do Prêmio Kindle de Literatura tiveram mais de 6.300 títulos participantes, publicados por mais de 5.500 autores, de acordo com a empresa. Os vencedores das últimas quatro edições foram: Machamba, de Gisele Mirabai; O Memorial do Desterro, de Mauro Maciel; Dama de Paus, de Eliana Cardoso; e Dias Vazios, de Bárbara Nonato. Todos foram publicados na versão impressa pela Editora Nova Fronteira, parceira da Amazon nessas edições.