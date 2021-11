Prêmio Jabuti terá Dan Stulbach como mestre de cerimônia; lista de finalistas sai hoje

O Prêmio Jabuti 2021 revela nesta terça-feira, 9, ao meio-dia, os 10 finalistas de suas 20 categorias e anuncia que o ator Dan Stulbach será o mestre de cerimônia de premiação, marcada para o dia 25, às 19 h, no canal da Câmara Brasileira do Livro no YouTube - esta é a segunda vez que a cerimônia é realizada online por causa da pandemia.

Uma nova lista de finalistas do Jabuti, com 5 livros em cada categoria, será divulgada no dia 16.

Na cerimônia de premiação, Ignácio de Loyola Brandão, escritor, imortal da Academia Brasileira de Letras e cronista do Estadão, será homenageado como Personalidade Literária do Jabuti.

Também na cerimônia, além do primeiro colocado de cada categoria, que vai ganhar a estatueta e R$ 5 mil, será conhecido o autor premiado com o Livro do Ano do Jabuti, no valor de R$ 100 mil. O curador do Prêmio Jabuti é o editor Marcos Marcionilo e integram o conselho Ana Elisa Ribeiro, Bel Santos Mayer, Camile Mendrot e Luiz Gonzaga Godoi Trigo.