Prêmio Jabuti presta homenagem a Sueli Carneiro e abre inscrições

Dois dos mais importantes prêmios literários brasileiros, o Jabuti e o São Paulo de Literatura começam a preparar as edições 2022 de suas premiações e anunciam a abertura das inscrições.

O Jabuti é o mais antigo - foi criado em 1958 - e o mais abrangente - ele premia obras divididas em 20 categorias e quatro eixos: literatura, não ficção, produção editorial e inovação. Uma única mudança foi feita este ano - a categoria Biografia, documentário e reportagem teve seu nome simplificado para Biografia e reportagem.

Leia Também Morre Elifas Andreato, um dos maiores artistas gráficos do Brasil

Sueli Carneiro será a personalidade literária. Escritora e filósofa, ela é um dos principais nomes na luta contra a desigualdade étnico-racial e de gênero no País e fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra.

Para compor a identidade visual desta edição, e essa é uma novidade da premiação, foram convidados os artistas Raiz (Raí Campos), do Amazonas; Tereza de Quinta (Acidum Project), do Ceará, Rafael Jonnier, do Mato Grosso, Ciro Schumann, de São Paulo, e Marcelo Pax, do Rio Grande do Sul. O conceito, explica o comunicado que cita o centenário da Semana de Arte Moderna, “reconhece o lugar da arte do grafite na cultura brasileira como uma atitude antropofágica capaz de mover o pensamento e as artes”.

Os vencedores de cada categoria recebem a estatueta do Jabuti e R$ 5 mil. No caso da categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, quem ganha é a editora brasileira da obra vencedora - ela leva a estatueta e, se for filiada ao projeto Brazilian Publishers, ganha ainda uma bolsa de apoio à tradução (do português para qualquer língua) no valor de R$ 5 mil. Se não for, ganha um ano de mensalidade para integrar o projeto. E o vencedor do Livro do Ano ganha R$ 100 mil.

A curadoria é do editor e tradutor Marcos Marcionilo e integram o conselho curador Bel Santos-Mayer, Camile Mendrot, Luiz Gonzaga Godoi Trigo e Rodrigo Casarin. As inscrições para o Jabuti podem ser feitas até 26 de maio. Há desconto para quem se inscrever até 27 de abril. Também até 27 de abril, o público poderá indicar nomes para integrar o corpo de jurados, pelo site da premiação.

Prêmio São Paulo de Literatura 2022

Já o Prêmio São Paulo de Literatura é exclusivo para romances. São duas categorias: melhor romance e melhor romance de estreia. Em sua 15.ª edição, o prêmio, que é promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, paga R$ 200 mil a cada um dos vencedores. As inscrições podem ser realizadas de 15 de abril a 30 de maio.

Tanto o Jabuti quanto o Prêmio São Paulo reconhecem obras publicadas no Brasil em 2021.