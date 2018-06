Prêmio Jabuti não terá curador, depois de demissão de Luiz Armando Bagolin

Desde que anunciou sua reformulação, em maio, quando excluiu categorias – eram 29, agora são 18 – e uniu outras tradicionais, como Infantil e Juvenil, o Prêmio Jabuti vem sendo alvo de debate – acirrado nesta semana com a publicação de um artigo do produtor cultural Volnei Canônica no site PublishNews, respondido, no próprio texto, por Luiz Armando Bagolin, curador do Jabuti, de forma considerada homofóbica.

Ele ironizou a posição de Canônica, afirmando que ele defendia “principalmente” o companheiro, o ilustrador Roger Mello, vencedor do Prêmio Hans Christian Andersen em 2014, a quem chamou de “seu amor”. Citou ainda o Dia dos Namorados e mandou beijos para os dois.

Nesta sexta-feira, 15, a Câmara Brasileira do Livro recebeu uma carta do curador pedindo o afastamento, em caráter irrevogável, de suas funções. Em nota, a CBL diz que “Bagolin renunciou ao cargo de curador com o intuito de evitar prejuízo ao prêmio e à CBL, depois que um debate na internet sobre críticas à premiação tomou direção de natureza pessoal”.

Na carta, ele disse: “Não tive condão de ofender! Penso, entretanto, que as discussões tomaram uma direção de natureza muito pessoal, infelizmente e injustamente, por ambas as partes, e o livre debate de opiniões ficou distorcido e prejudicado”.

Sobre argumentos de Canônica envolvendo o Livro dos Mortos, Bagolin disse, em sua carta de renúncia, que não concordava que a obra citada seja um dos mais antigos registros históricos de que a ilustração sempre acompanhou a literatura no mundo. “Não posso, como professor, deixar de corrigir alguém que afirma a existência do Livro dos Mortos como exemplo de um ‘livro ilustrado’, ‘um dos mais antigos da humanidade’. O Livro dos Mortos, egípcio, é uma invenção de um arqueólogo alemão do século 19. O conceito ‘ilustração’ também data deste século.”

Antes desse conflito, importantes autores de livros para crianças e adolescentes e ilustradores já haviam se pronunciado contra o Jabuti, dizendo que não iriam concorrer nesta 60.ª edição da mais tradicional premiação do mercado editorial.

A Câmara Brasileira do Livro afirmou que não haverá novo curador, mas não dá mais informações sobre o que acontece agora com as críticas referentes às mudanças no regulamento este ano. As inscrições das obras terminam dia 28.

Luiz Armando Bagolin era o curador e tinha a seu lado, no conselho, Tarcila Lucena, Mariana Mendes, Pedro Almeida e Jair Marcatti. O próximo passo seria a escolha dos jurados de cada uma das categorias.

Ainda em sua carta, Bagolin disse que “toda mudança gera desconforto, e todo desconforto gera medo”. Sobre a questão do gênero infantil e juvenil, ele citou o prestigioso Prêmio Hans Christian Andersen, que existe desde 1956 e tem duas categorias apenas: Melhor autor em literatura infantil e juvenil e Ilustração infantil. “Não há que eu saiba atualmente nenhum manifesto ou mobilização de nossos autores, ilustradores e editores para que haja uma mudança no Hans Christian Andersen”, comentou. / COLABORARAM MARIA FERNANDA RODRIGUES E LEANDRO NUNES

Leia a carta na íntegra, aqui.