Prêmio Jabuti 2021 - Sagatrissuinorana conquista o prêmio de Livro do Ano

Em uma cerimônia online nesta quinta-feira, 25, foram anunciados os vencedores do Prêmio Jabuti 2021. A 63ª edição da principal distinção literária do Brasil coroou Sagatrissuinorana, de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, anunciado como Livro do Ano pela Câmara Brasileira do Livro em um evento apresentado por Dan Stulbach e que teve uma bonita homenagem ao escritor Ignácio de Loyola Brandão, que foi homenageado como Personalidade Literária do ano.

"Em 56 anos de carreira, recebi cinco Jabutis, um por década. Então espero ainda conquistar mais um. Quando o livro é lido, a alegria é imensurável. E quando vem um prêmio, a alegria é muito maior. Jamais imaginei que pudesse ser a Personalidade do Ano nesta edição. Estou muito emocionado", afirmou Loyola Brandão, que ainda revelou que um dos momentos marcantes de sua carreira foi quando foi convidado pelo Estadão para ser cronista no lugar que Raquel de Queiroz escrevia. "Ocupar o lugar de uma mulher como a Raquel foi muita emoção", continuou o colunista do Estadão.

Leia Também Saiba mais sobre Sagatrissuinorana, que ganhou o Jabuti

Logo depois da emocionante homenagem, Ignácio Loyola Brandão anunciou Sagatrissuinorana como o grande vencedor da noite. Os dois autores entraram ao vivo para falar sobre a honraria. "Ganhar esse prêmio no ano que o Ignácio é homenageado é algo incrível. É um dos melhores dias da minha vida", disse João Luiz Guimarães. "Estamos tocando as gerações do futuro, falando da importância do meio ambiente", continuou. Nelson Cruz lembrou que o livro é dedicado às vítimas da tragédia de Mariana e Brumadinho.

A obra também ganhou na categoria Infantil. O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, ganhou em Romance Literário. Já Corpos Secos, de Luisa Geisler, Marcelo Ferroni, Natalia Borges Polesso e Samir Machado de Machado conquistou o prêmio de Romance de Entretenimento. Ainda no Eixo Literatura, Flor de Gume, de Monique Malcher, ganhou como melhor Conto. Já em Crônica a escolha ficou com Histórias ao Redor, de Flávio Carneiro.

No quesito Histórias em Quadrinhos o título ficou com META: Depto. de Crimes Metalinguísticos, de André Freitas, Dayvison Manes, Marcelo Saravá e Omar Viñole. A melhor obra Infantil foi Sagatrissuinorana, de João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, enquanto na categoria Juvenil o prêmio foi para Amigas que se Encontraram na História, de Angélica Kalil e Amma. Já em Poesia a escolha foi para Batendo Pasto, de Maria Lúcia Alvim, que morreu de covid-19 no ano passado.

Vitor Tavares, presidente da CBL, reforçou a importância do Jabuti na literatura brasileira. "Pelo segundo ano o prêmio ocorre de maneira virtual. Este evento representa o marco de 75 anos da Câmara Brasileira do Livro e tivemos 3.422 inscrições, 31% a mais que no ano anterior. É um aumento expressivo e vemos cada vez mais pessoas buscando essa chancela. É um reconhecimento junto aos leitores", disse.

No Eixo Não Ficção, o prémio de Artes foi para o Atlas Fotográfico da cidade de São Paulo e arredores, de Guilherme Wisnik, Henrique Siqueira e Tuca Vieira. Na categoria Biografia, Documentário e Reportagem a escolha foi para A República das Milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro, de Bruno Paes Manso. Em Ciências ganhou Ciência no Cotidiano: viva a razão. Abaixo a ignorância!, de Carlos Orsi Martinho e Natalia Pasternak Taschner.

Já em Ciências Humanas o prêmio foi para Sobreviventes e Guerreiras, de Mary Del Priore. Na categoria Ciências Sociais, quem venceu foi A razão africana: breve história do pensamento africano contemporâneo, de Muryatan S. Barbosa. E em Economia Criativa a melhor obra para os jurados do Jabuti foi Prato Firmeza Preto: Guia Gastronômico das Quebradas de SP, de Amanda Rahra, Guilherme Petro, Milo Araujo e Jamile Santana.

Marcos Marcionilo, curador do Prêmio Jabuti, contou que o desafio foi fazer todo o processo de avalição das obras de forma remota, com 60 jurados. Mas festejou o sucesso da missão. "Inicialmente eu pensava que teríamos problema nesta edição, mas foi o contrário, tivemos participação intensa na busca de inscrições. Começamos pensando sobre os efeitos negativos que a pandemia poderia ter no prêmio e terminamos com a surpresa de um crescimento no interesse", afirmou.

Vencedores do Jabuti 2021

Livro do Ano

Título: Sagatrissuinorana | Autor(a): João Luiz Guimarães e Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé Editora

Eixo Literatura

Conto

Título: Flor de gume | Autor(a): Monique Malcher | Editora(s): Jandaíra

Crônica

Título: Histórias ao redor | Autor(a): Flávio Carneiro | Editora(s): Cousa

Histórias em Quadrinhos

Título: META: Depto. de Crimes Metalinguísticos | Autor(a): André Freitas, Dayvison Manes, Marcelo Saravá e Omar Viñole | Editora(s): Zarabatana Books

Infantil

Título: Sagatrissuinorana | Autor(a): João Luiz Guimarães e Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé Editora

Juvenil

Título: Amigas que se encontraram na história | Autor(a): Angélica Kalil e Amma | Editora(s): Quintal Edições

Poesia

Título: Batendo pasto | Autor(a): Maria Lúcia Alvim | Editora(s): Relicário

Romance de Entretenimento

Título: Corpos secos | Autor(a): Luisa Geisler, Marcelo Ferroni, Natalia Borges Polesso e Samir Machado de Machado | Editora(s): Alfaguara

Romance Literário

Título: O avesso da pele | Autor(a): Jeferson Tenório | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo Não Ficção

Artes

Título: Atlas Fotográfico da cidade de São Paulo e arredores | Autor(a): Guilherme Wisnik, Henrique Siqueira e Tuca Vieira | Editora(s): AYO

Biografia, Documentário e Reportagem

Título: A república das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro | Autor(a): Bruno Paes Manso | Editora(s): Todavia

Ciências

Título: Ciência no cotidiano: viva a razão. Abaixo a ignorância! | Autor(a): Carlos Orsi Martinho e Natalia Pasternak Taschner | Editora(s): Contexto

Ciências Humanas

Título: Sobreviventes e Guerreiras | Autor(a): Mary Del Priore | Editora(s): Planeta do Brasil

Ciências Sociais

Título: A razão africana: breve história do pensamento africano contemporâneo | Autor(a): Muryatan S. Barbosa | Editora(s): Todavia

Economia Criativa

Título: Prato Firmeza Preto: Guia Gastronômico das Quebradas de SP | Autor(a): Amanda Rahra, Guilherme Petro, Milo Araujo e Jamile Santana | Editora(s): Énois Inteligência Jovem

Eixo Produção Editorial

Capa

Título: Sul da fronteira, oeste do sol | Capista: Ana Paula Hentges, Bruno Miguell Mendes Mesquita e Gabriela Heberle | Editora(s): Alfaguara

Ilustração

Título: Carona | Ilustrador(a): Guilherme Frederico Karsten | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Projeto Gráfico

Título: O Médico e o Monstro | Responsável: Giovanna Cianelli | Editora(s): Antofágica

Tradução

Título: Divã ocidento-oriental | Tradutor(a): Daniel Martineschen | Editora(s): Estação Liberdade

Eixo Inovação

Fomento à Leitura

Título: Slam Interescolar SP | Responsável: Emerson Alcalde

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: Tupinilândia | Editora(s): Todavia e Editions Métailié