Prêmio Jabuti 2020: 'Solo Para Vialejo', de Cida Pedrosa, é o livro do ano; veja a lista

O Prêmio Jabuti 2020 anunciou seus vencedores na noite desta quinta-feira, 26, em cerimônia virtual apresentada pela jornalista Maju Coutinho. Veja a lista completa abaixo. Solo Para Vialejo, o livro de poemas de Cida Pedrosa, publicado pela Cepe Editora, foi escolhido como o livro do ano em 2020.

O livro Torto Arado, elogiado romance de Itamar Vieira Junior (editora Todavia), ganhou na categoria romance literário. Uma Mulher no Escuro, de Raphael Montes (Companhia das Letras), venceu o prêmio de romance de entretenimento. A Feira Literária das Periferias (Flup) venceu na categoria inovação.

Durante a cerimônia, o presidente da Câmara Brasileira do Livro, Vitor Tavares, citou o projeto Retomada das Livrarias, programa de apoio à entidade para as pequenas livrarias, e diversos livreiros gravaram mensagens de agradecimento e falando sobre a importância dos espaços. "Trabalhamos também pela defesa da não taxação", comentou, lembrando as 1 milhão de assinaturas do manifesto #defendaolivro. Veja aqui a cerimônia:

Tavares também defendeu a inclusão da nova categoria do Jabuti, a de romance de entretenimento, dizendo que o objetivo era dar voz e representatividade a autores brasileiros, e não separar literatura canônica da popular.

A homenageada deste ano do Jabuti é a poeta Adélia Prado.

O vencedor de cada categoria recebe R$ 5 mil e a estatueta, exceto na categoria livro brasileiro publicado no exterior, que leva só a estatueta em formato de jabuti. O autor do Livro do Ano ganha R$ 100 mil.

Conheça os vencedores de cada categoria do Prêmio Jabuti 2020 (em negrito)

Eixo Literatura

Conto

Título: Gosto de amora | Autor(a): Mário Medeiros | Editora(s): Malê Editora

Título: Passagem estreita | Autor(a): Divanize Carbonieri | Editora(s): Carlini & Caniato Editorial

Título: Redemoinho em dia quente | Autor(a): Jarid Arraes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Sombrio Ermo Turvo | Autor(a): Veronica Stigger | Editora(s): Todavia

Título: Urubus | Autor(a): Carla Bessa | Editora(s): Confraria do Vento (vencedor)

Crônica

Título: Diário do Bolso - Os 100 primeiros dias | Autor(a): José Roberto Torero | Editora(s): Padaria de Livros

Título: Ildefonso Juvenal da Silva: um memorialista negro no Sul do Brasil | Autor(a): Fábio Garcia | Editora(s): Cruz e Sousa

Título: Notas sobre a fome | Autor(a): Helena Silvestre | Editora(s): Ciclo Contínuo Editorial

Título: O dia em que achei Drummond caído na rua | Autor(a): Marcelo Torres | Editora(s): Zarte

Título: Uma furtiva lágrima | Autor(a): Nélida Piñon | Editora(s): Record (vencedor)

Histórias em Quadrinhos

Título: Fujie e Mikito | Autor(a): Marcelo Costa e Yuri Andrey | Editora(s): Mino

Título: O obscuro fichário dos artistas mundanos (1934-1958) | Autor(a): Clarice Hoffmann, Abel Alencar, Maurício Castro, Greg, Paulo do Amparo e Clara Moreira | Editora(s): Cepe Editora

Título: Os olhos de Barthô | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Autor Independente

Título: Roseira, medalha, engenho e outras histórias | Autor(a): Jefferson Costa | Editora(s): Pipoca & Nanquim

Título: Silvestre | Autor(a): Wagner Willian | Editora(s): Darkside Books (vencedor)

Infantil

Título: Da minha janela | Autor(a): Otávio Júnior | Editora(s): Companhia das Letrinhas (vencedor)

Título: Fios | Autor(a): Christiane Nóbrega | Editora(s): Autor Independente

Título: Lá no meu quintal - O brincar de meninas e meninos de Norte a Sul | Autor(a): Gabriela Romeu e Marlene Peret | Editora(s): Peirópolis

Título: O fabuloso professor Fritz e a menina das pétalas amarelas | Autor(a): Alexandre Rathsam | Editora(s): Edições SM

Título: O ovo de Pégaso | Autor(a): Arthur Warren e Janaina Tokitaka | Editora(s): Abacatte Editorial

Juvenil

Título: A rede florida | Autor(a): Graziela Bozano Hetzel | Editora(s): Positivo

Título: Benjamina | Autor(a): Nelson Cruz | Editora(s): Miguilim

Título: Caleidoscópio de vidas | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): FTD Educação

Título: Palmares de Zumbi | Autor(a): Leonardo Chalub | Editora(s): Nemo (vencedor)

Título: Rabiscos | Autor(a): Luís Dill | Editora(s): Positivo

Poesia

Título: Lutar é crime | Autor(a): Bell Puã | Editora(s): Letramento

Título: O desvio das gentes | Autor(a): Pádua Fernandes | Editora(s): Patuá

Título: Rosa que está | Autor(a): Luci Collin | Editora(s): Iluminuras

Título: Solo para vialejo | Autor(a): Cida Pedrosa | Editora(s): Cepe Editora (vencedor)

Título: Vida aberta - Tratado poético filosófico | Autor(a): W. J. Solha | Editora(s): Penalux

Romance de Entretenimento

Título: A telepatia são os outros | Autor(a): Ana Rüsche | Editora(s): Monomito Editorial

Título: Olhos bruxos | Autor(a): Eliezer Moreira | Editora(s): Penalux

Título: Serpentário | Autor(a): Felipe Castilho | Editora(s): Intrínseca

Título: Uma mulher no escuro | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras (vencedor)

Título: Viajantes do abismo | Autor(a): Nikelen Witter | Editora(s): Avec Editora

Romance Literário

Título: Carta à rainha louca | Autor(a): Maria Valéria Rezende | Editora(s): Alfaguara

Título: Essa gente | Autor(a): Chico Buarque | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Marrom e amarelo | Autor(a): Paulo Scott | Editora(s): Alfaguara

Título: Todos os santos | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Alfaguara

Título: Torto arado | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia (vencedor)

Eixo Ensaios

Artes

Título: AI-5 50 ANOS - Ainda não terminou de acabar | Autor(a): Gabriel Zacarias, Galciani Neves, Izabela Pucu, Alexandre Pedro de Medeiros, Caroline Schroeder, Carolina de Angelis, Luise Malmaceda, Theo Monteiro, Pedro Borges, Paulo Cesar Gomes, Paulo Miyada e Priscyla Gomes | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake (vencedor)

Título: Livro dos afetos - Marcello Grassmann | Autor(a): Ana Lucia de Godoy Pinheiro, Leon Kossovitch e Denis Bruza Molino | Editora(s): Núcleo de Estudos Marcello Grassmann

Título: Mulheres atrás das câmeras: as cineastas brasileiras de 1930 a 2018 | Autor(a): Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Silva | Editora(s): Estação Liberdade

Título: Penitentes - Dos ritos de sangue à fascinação do fim do mundo | Autor(a): Guy Veloso | Editora(s): Tempo d'Imagem

Título: Recife - Fotografias: 1986-2018 | Autor(a): Fred Jordão | Editora(s): Cepe Editora

Biografia, Documentário e Reportagem

Título: Em busca da alma brasileira: biografia de Mário de Andrade | Autor(a): Jason Tércio | Editora(s): Sextante (selo Estação Brasil)

Título: Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares: Volume 1 | Autor(a): Laurentino Gomes | Editora(s): Globo Livros (vencedor)

Título: Metrópole à beira-mar: O Rio moderno dos anos 20 | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O Reino: a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal | Autor(a): Gilberto Nascimento | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Raul Seixas: Não diga que a canção está perdida | Autor(a): Jotabê Medeiros | Editora(s): Todavia

Ciências

Título: Astrofísica para a educação básica: a origem dos elementos químicos no Universo | Autor(a): Alan Alves Brito e Neusa Teresinha Massoni | Editora(s): Appris Editora

Título: Darwin sem frescura: como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade | Autor(a): Pirula e Reinaldo José Lopes | Editora(s): HarperCollins Brasil

Título: Futuro presente: o mundo movido à tecnologia | Autor(a): Guy Perelmuter | Editora(s): Companhia Editora Nacional (vencedor)

Título: O Antropoceno e a ciência do Sistema Terra | Autor(a): José Eli da Veiga | Editora(s): 34

Título: O caldeirão azul: o universo, o homem e seu espírito | Autor(a): Marcelo Gleiser | Editora(s): Record

Ciências Humanas

Título: Dicionário da República | Autor(a): Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Ganhadores: A greve negra de 1857 na Bahia | Autor(a): João José Reis | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Ideias para adiar o fim do mundo | Autor(a): Ailton Krenak | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Pequeno manual antirracista | Autor(a): Djamila Ribeiro | Editora(s): Companhia das Letras (vencedor)

Título: Rastros de resistência: histórias de luta e liberdade do povo negro | Autor(a): Ale Santos | Editora(s): Panda Books

Ciências Sociais

Título: 130 anos: Em busca da República | Autor(a): Edmar Bacha, José Murilo de Carvalho, Joaquim Falcão, Marcelo Trindade, Simon Schwartzman e Pedro Malan | Editora(s): Intrínseca (vencedor)

Título: O Brasil não cabe no quintal de ninguém | Autor(a): Paulo Nogueira Batista Jr. | Editora(s): LeYa Brasil

Título: O novo conservadorismo brasileiro: de Reagan a Bolsonaro | Autor(a): Marina Basso Lacerda | Editora(s): Zouk

Título: Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente

Título: Sim à igualdade racial: raça e mercado de trabalho | Autor(a): Luana Génot | Editora(s): Pallas Editora

Economia Criativa

Título: A riqueza da vida simples | Autor(a): Gustavo Cerbasi | Editora(s): Sextante

Título: Anticarreira: o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego | Autor(a): Joseph Teperman | Editora(s): Red Consultoria Literária

Título: Ecochefs: parceiros do agricultor | Autor(a): Instituto Maniva | Editora(s): Senac Rio (vencedor)

Título: Nômade Digital: um guia para você viver e trabalhar como e onde quiser | Autor(a): Matheus de Souza | Editora(s): Autêntica Business

Título: Publicidade Antirracista: reflexões, caminhos e desafios | Autor(a): Francisco Leite e Leandro Leonardo Batista | Editora(s): ECA-USP

Eixo Livro

Capa

Título: Grande Sertão: Veredas | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Impertinentes: 14 livros de Gustavo Piqueira 2012-2018 | Capista: Gustavo Piqueira | Editora(s): WMF Martins Fontes

Título: Memória da amnésia: políticas do esquecimento | Capista: Fábio Prata e Flávia Nalon | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: O cadete e o capitão: a vida de Jair Bolsonaro no quartel | Capista: Daniel Trench | Editora(s): Todavia

Título: Penitentes - Dos ritos de sangue à fascinação do fim do mundo | Capista: Luisa Malzoni, Isabel Santana Terron e Beatriz Matuck | Editora(s): Tempo d'Imagem (vencedor)

Ilustração

Título: Aaahhh! | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora(s): HarperCollins Brasil

Título: Cadê o livro que estava aqui? | Ilustrador(a): Jana Glatt Rozenbaum | Editora(s): FTD Educação (vencedor)

Título: Cumarim, a pimenta do reino | Ilustrador(a): Willian Santiago | Editora(s): FTD Educação

Título: Madalena | Ilustrador(a): Natália Gregorini | Editora(s): Livros da Matriz

Título: Oir o rio | Ilustrador(a): Bruna Lubambo | Editora(s): Sowilo Editora

Projeto Gráfico

Título: Arquiteturas contemporâneas no Paraguai | Responsável: Maria Cau Levy, Christian Salmeron, Ana David e André Stefanini | Editora(s): Escola da Cidade e Romano Guerra Editora (vencedor)

Título: Gego: a linha emancipada | Responsável: Paula Tinoco | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Título: O museu de Emília | Responsável: Bloco Gráfico | Editora(s): FTD Educação

Título: O tempo da cerâmica | Responsável: Julia Meirelles, Giulia Ortencio, Vivian de Cerqueira Leite e Ricardo Diaz | Editora(s): Superbacana+

Título: Paisagens gastronômicas - São Paulo | Responsável: Ricardo Godeguez | Editora(s): Same Same

Tradução

Título: A cidade do vento | Tradutor(a): William Soares dos Santos | Editora(s): Moinhos

Título: Bertolt Brecht: Poesia | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva (vencedor)

Título: Degelo | Tradutor(a): Beatriz Regina Guimarães Barboza e Meritxell Hernando Marsal | Editora(s): Urutau

Título: Escritos sobre Estética e Literatura | Tradutor(a): Pedro Augusto Franceschini e Marco Aurélio Werle | Editora(s): Edusp

Título: Viagem à América do Sul | Tradutor(a): Francisco Foot Hardman e Fan Xing | Editora(s): Unesp

Eixo Inovação

Fomento à Leitura

Título: Desengaveta meu texto | Responsável: Patrícia Silva Rosas de Araújo

Título: FLUP - Festa Literária das Periferias | Responsável: Julio Ludemir (vencedor)

Título: Livro e Literatura para todos | Responsável: Mais Diferenças

Título: Sarau Asas Abertas | Responsável: Paulo Virgilio D`Auria

Título: Sarau do Binho - Conversa vai, com versos vem | Responsável: Robinson de Oliveira Padial e Suzi de Aguiar Soares

Livro Brasileiro Publicado no Exterior