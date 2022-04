Polonesa Olga Tokarczuk lidera corrida pelo International Booker Prize

A escritora polonesa ganhadora do Nobel de Literatura Olga Tokarczuk está entre os seis finalistas do International Booker Prize 2022 de ficção em tradução para o inglês anunciados nesta quinta, 7. O brasileiro Paulo Scott, que concorria com Marrom e Amarelo, não se classificou.

O épico do século 18 de Tokarczuk, The Books of Jacob, é um dos favoritos a ganhar o prêmio que, avaliado em 50 mil libras (cerca de US$ 65 mil), é dividido entre o autor de um livro e seu tradutor. Ela e sua tradutora Jennifer Croft ganharam anteriormente por Flights em 2018, mesmo ano em que Tokarczuk recebeu o Nobel de Literatura.

Tomb of Sand, do indiano Geetanjali Shree, também está na lista e conta a história de afirmação da vida de uma mulher de 80 anos que desafia as convenções. Trata-se do primeiro livro em hindi a ser finalista.

O tradutor Frank Wynne, que preside o painel de jurados, disse que, “apesar dos laços históricos da Grã-Bretanha com o subcontinente indiano, há uma escassez espantosa de livros publicados em tradução para o inglês de qualquer uma das duas dúzias de línguas indianas principais”.

Os outros finalistas são o policial Elena Knows, de Claudia Piñeiro, da Argentina; Heaven, a história de um estudante que se vê intimidado, da japonesa Mieko Kawakami; o romance filosófico A New Name: Septology VI-VII, do norueguês Jon Fosse; e Cursed Bunny, um livro de contos surreais do escritor sul-coreano Bora Chung.

O vencedor será revelado em cerimônia no dia 26 de maio.