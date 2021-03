Poeta da posse de Biden, Amanda Gorman diz que foi seguida por segurança por parecer 'suspeita'

A jovem poeta americana Amanda Gorman, revelada ao mundo ao ser escolhida para ler um poema de sua autoria, The Hill We Climb, durante a posse do presidente Joe Biden, disse em um post no Instagram que foi seguida por seguranças e 'racialmente perfilada' por parecer "suspeita". Ela estava voltando para casa na sexta-feira, 5, quando foi abordada.

O segurança que a seguiu quis saber onde ela morava porque ela "parecia suspeita". Gorman escreveu: "Mostrei minhas chaves e corri para dentro do prédio". "Ele foi embora sem nenhum pedido de desculpas. Esta é a realidade de meninas negras: Um dia te chamam de ícone, no outro, de ameaça".

Amanda Gorman, de 22 anos, a mais jovem poeta a participar da posse de um presidente americano, vive em Los Angeles.

Ela disse ainda, em sua mensagem, que, de uma certa forma, o segurança estava certo. "Eu sou uma ameaça: uma ameaça à injustiça, à desigualdade, à ignorância. Qualquer pessoa que fale a verdade e ande com esperança é um perigo óbvio e fatal aos poderes constituídos. Uma ameaça e um orgulho."