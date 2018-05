Philip Roth: a lista de livros

Aposentado da ficção desde 2010 — quando lançou Nêmesis, sua obra final, sobre uma crise de poliomielite na sua Newark natal, dos anos 1940 — Philip Roth morreu nesta terça-feira, 22, mas deixou um legado incontornável para a literatura norte-americana. Seu alcance global se formou por aquilo que ele fazia de melhor, escrever ficção. No Brasil, a Companhia das Letras publica sua obra desde 1994.

Veja a seguir a lista de livros de Philip Roth

Nome do livro (ano da publicação original; ano da edição brasileira mais atual — quando não há indicação de editora, é a Companhia das Letras)

Adeus, Columbus e cinco contos (1959; 2006)

Letting Go (sem edição em português)

As Melhores Intenções (1967; Editora Expressão e Cultura, 1972)

O Complexo de Portnoy (1969; 2004)

Our Gang (1971, sem edição em português)

O Seio (1972; Editora Artenova, 1974)

The Great American Novel (1973, sem edição em português)

Minha Vida de Homem (1974, Editora Artenova, 1975)

Reading Myself and Others (1976, sem edição em português)

O Professor do Desejo (1977; 2013)

O Escritor Fantasma (1979; 2011)

Zuckerman Libertado (1981; 2011)

A Lição de Anatomia (1983; 2011)

A Orgia de Praga (1985; epílogo de Zuckerman Acorrentado, 2011)

O Avesso da Vida (1986; 2008)

Os Fatos (1988; 2016)

Engano (1990, Editora Dom Quixote, 2013)

Patrimônio: Uma História Verídica (1991; 2012)

Operação Shylock: Uma Confissão (1993; 1994)

O Teatro de Sabbath (1995; 2017)

Pastoral Americana (1997; 1998)

Casei com um Comunista (1998; 2000)

A Marca Humana (2000; 2002)

O Animal Agonizante (2001; 2006)

Entre Nós: Um Escritos e seus Colegas Falam Sobre Trabalho (2001; 2008)

Complô Contra a América (2004; 2015)

Homem Comum (2006; 2007)

Fantasma Sai de Cena (2007; 2008)

Indignação (2008; 2009)

A Humilhação (2009; 2010)

Nêmesis (2010; 2011)