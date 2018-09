Paul McCartney escreve livro para seus netos

Paul McCartney escreveu um livro infantil chamado Hey Grandude! (Ei, cara-vovô), nome que o ex-membro de 76 anos dos Beatles diz que veio de um de seus netos.

“Eu tenho oito netos e eles são todos lindos e um dia um deles me disse: “Hey Grandude!”. Eu disse ‘O que?’ E eu pensei: gosto disso”, disse McCartney em um vídeo que postou no Twitter na quinta-feira.

“Daquele dia em diante, eu meio que fiquei conhecido como Grandude”.

O livro infantil conta a história de um avô com quatro netos e é ilustrado pela artista Kathryn Durst, de Toronto.

“Ele chama eles de ‘Chillers’. As crianças amam o avô e saem juntos numa aventura - e ele é meio mágico”, disse McCartney.

O artista de 76 anos está atualmente na turnê mundial Freshen Up, com músicas de seu álbum mais recente Egypt Station.

O livro será publicado pela editora Penguin Random House UK e está disponível para pré-venda antes de ir à venda em setembro de 2019.

"I’ve written a new children’s picture book. It’s called Hey Grandude! Why? Well… I’ve got eight grandchildren..."

Hey Grandude! will be published next September by @PuffinBooks in the UK and @randomhousekids in the US. Pre-order HERE: https://t.co/YIRHai7aTu pic.twitter.com/dFDC5zRDQ0 — Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 27, 2018