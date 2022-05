Pagu é a autora homenageada da primeira Festa Literária de Itu

Itu terá um festival literário com programação robusta. De 19 a 22 de maio, acontecerá a primeira edição da Festa Literária e Cultural de Itu (Flic), que vai ocupar espaços da cidade do interior de SP, como a Praça da Independência (Praça do Carmo). No primeiro eixo temático, a Flic organiza eventos para tratar do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.

Sob curadoria da escritora Ana Squilanti, a Flic propõe um diálogo dos modernistas da época com os nossos tempos e coloca no centro da edição uma personagem que, historicamente, ficou à margem dos modernistas: a Pagu. Patrícia Rehder Galvão (1910 – 1962), que tem sua obra relançada pela Companhia das Letras, teve importância para o movimento antropofágico, anos após a Semana, ao lado de Oswald de Andrade, de quem foi parceira.

“Nossa proposta no debate sobre os territórios, sobre os corpos, sobre as vozes e o que está sendo dito no nosso 2022. É importante que olhemos para o passado para conseguir enxergar nosso presente e futuro e foi esse exercício que tentei aplicar à curadoria do festival”, comenta Squilanti, que organizou a programação com nomes como Adriana Armony, Monique Malcher, Clara Averbuck, Giovana Madalosso, Leonardo Piana, entre outros.

Serviço

Sexta-feira, 20/05, 10:30

(mesa de conversa) O mundo infantil e a literatura

Participantes: Priscila Amaral, Nani Mazurchi, Valkiria Cecconello – Mediação: Raquel Aranha

O lúdico, a imaginação e o jogo de letras e palavras para abrir as portas do mundo da literatura para crianças. Livros são coisas para os pequenos, sim, e pode-se inclusive falar de coisas sérias por meio de páginas ilustradas que ensinam valores e respeito. Com mediação da jornalista e escritora Raquel Aranha, você conhecerá um pouco mais da obra e da experiência das autoras infantis Nani Mazurchi, Cilla Amaral e Valkiria Cecconello nesta mesa indicada para educadores, autores e qualquer um que tenha na imaginação um bilhete de embarque para uma viagem inesquecível.

Sexta-feira, 20/05, 13:00

(mesa de conversa) Semana de 22 no universo do livro infantil

Participantes: Sergio Biscaldi e Vanessa Ratton – Mediação: Jéssica Balbino

Como a Semana de 22 influenciou também os autores e ilustradores de literatura infanto-juvenil? Quais os elementos do modernismo estão presentes nas obras? Como o que é publicado hoje dialoga com o que foi pensado, escrito e publicado há 100 anos? Como as ilustrações de hoje são parte desse processo? Como os elementos infantis e infantojuvenis de uma história podem ser uma porta para o passado mas também para o futuro?

Neste bate-papo entre o jornalista, escritor e ilustrador Sérgio Biscaldi e a jornalista e escritora Vanessa Ratton, vamos ouvir sobre seus processos e um panorama das obras entre 1922 e 2022.

Sexta-feira, 20/05, 15:00

(mesa de conversa) Agenciamento literário: o que os novos autores devem saber sobre publicação

Participantes: Felipe Colbert e João Scortecci – Mediação: Paulo Stucchi

Quem está começando sempre se pergunta: será que eu posso viver de escrita? A carreira literária no Brasil é difícil mesmo? Quais os caminhos para me profissionalizar e fazer parte do catálogo de uma editora?

Com mediação de Paulo Stucchi, escritor com sete livros publicados e finalista do Prêmio Jabuti 2020 com o romance A filha do Reich, você conhecerá o ponto de vista e as dicas de dois dos mais experientes profissionais na lapidação de novos talentos na literatura nacional: João Scortecci, escritor e poeta premiado, fundador e editor da Scortecci Editora; e Felipe Colbert, escritor e agente literário que já auxiliou na carreira de diversos escritores em todo o país.

Sexta-feira, 20/05, 17:00

(mesa de conversa) Literatura e experiências jovens: personagens e histórias para nos espelharmos

Participantes: Olivia Pilar e Juan Jullian – Mediação: Janaína Leme

A literatura tem papel de transformação. Ela é tanto referência, quanto espelho, principalmente àqueles que estão nos anos de formação. Quais histórias, e através de quais personagens, queremos contar para o público infanto-juvenil? Como usar o ambiente digital para contá-las? Janaína Leme, jornalista e booktuber, media essa conversa entre dois autores que tem como pilar de suas obras a representatividade. Olívia Pilar, autora de diversos contos publicados na Amazon, sempre entre os mais lidos, e o romance Dois a Dois na plataforma Wattpad, todos com protagonismo negro, e Juan Julian, autor de, dentre outras obras, Querido Ex, por 100 dias o título LGBT mais vendido da Amazon Brasil, relançado em 2020 pela Galera Record. A obra foi indicada a premiações de melhor livro de 2020 pela Revista Capricho e pela Revista TodaTeen.

Sexta-feira, 20/05, 19:00

(mesa de conversa) Territórios em 2022: espaços na escrita e fora dela que precisamos ocupar Participantes: Eduardo Suplicy, Mayra Sigwalt e Caco Pontes – Mediação : Maria Carolina Casoti

Conseguimos ocupar diversos lugares na literatura. Uma história, um encontro e até um personagem podem ser lugares. Ele é afetivo. Espaço é território. É onde se cria, se ocupa e se materializam lugares. De mesas de conversa e palcos em programações literárias, até cadeiras políticas e demarcações de terras, quais territórios precisamos ocupar em 2022?

Maria Carolina Casati, criadora do Encruzilinhas, Mayra Sigwalt, escritora, roteirista e ativista indígena, é criadora dos projetos Leia Mulheres Indígenas, Turista Literário e do canal All About That Book. Autora de O Que Encontramos nas Chamas, romance independente que, através de uma escrita leve e cinematográfica, aborda violência sexual e racismo. Caco Pontes é multiartista. Autor de inúmeros livros, o último Amorfo (Editora 7 letras), é co-fundador da plataforma de produção criativa Panamericas_Diasporas. Curador e mediador de inúmeros eventos, já reuniu artistas como André Abujamra, Elisa Lucinda e Rincón Sapiência. Atuou por 2 anos como coordenador de literatura no Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura de Sāo Paulo.

Sábado, 21/05, 09:00

(mesa de conversa) Misticismo e folclore na literatura

Participantes: Eduardo Regis e Anderson Estevan – Mediação: Paulo Stucchi

A literatura fantástica tradicionalmente atrai o gosto dos leitores. Mas como se criar bons conteúdos unindo fantasia e realidade, e como desenvolver uma história que seja ao mesmo tempo atraente e verossímil para encantar o público? Este e outros assuntos farão parte desta mesa com os autores Anderson Estevan, jornalista e autor de Oito Contos Enjaulados, e de Eduardo Regis, autor dos livros A Sorte do Coveiro e de Vodou Haitiano.

Sábado, 21/05, 11:00

(mesa de conversa) Meu corpo, minha escrita, minha semana: nosso 22

Participantes: Ana Squilanti e Monique Malcher – Mediação: Jéssica Balbino

De que maneira tecemos nossa história? Como costuramos as nossas vivências com as de nossos antepassados e de quem ainda virá? De que maneira a escrita atravessa nosso corpo e nosso corpo atravessa o mundo? Como o nosso 22 imprime suas vivências e violências nos nossos corpos?As escritoras e artistas Ana Squilanti e Monique Malcher (vencedora do Prêmio Jabuti) vão falar de suas obras Costuras Para Fora e Flor de Gume, seus processos e formas de serem inscritos no mundo.

Sábado, 21/05, 14:00

(mesa de conversa) Os modernistas de 2022

Participantes: Alexandre Ribeiro e Jéssica Balbino

Sábado, 21/05, 16:00

(mesa de conversa) Desvendando Pagu

Participantes: Adriana Armony – Mediação: Taty Leite

De um lado, temos Taty Leite, pesquisadora, booktuber e especialista na obra de Patricia Galvão, a Pagu, nossa homenageada. Do outro, temos Adriana Armony, autora do inédito Pagu no Metrô, que revela coisas ainda não sabidas sobre a militante, escritora e figura importante da história brasileira.

Sábado, 21/05, 17:00

(mesa de conversa) Reescrever e entender suas próprias histórias

Participantes: Giovana Madalosso e Mari Carrara – Mediação: Ana Squilanti

Sábado, 21/05, 19:00

(mesa de conversa) Costumes modernos do antes e agora

Mesa: Dias Lopes e Carolina Casarin – Mediação: Ana Straube

Domingo, 22/05, 9:00

(mesa de conversa) Nossas referências: a importância de ler mulheres

Participantes: Maria Teresa Ferreira, Rosália Maria, Thais Steimbach – Mediação: Keyty Medeiros

Domingo, 22/05, 11:00

(mesa de conversa) Quem pode contar o passado

Participantes: Gabriela Soutello, Mário Silva e Leonardo Piana – Medição: Maria Carolina Casoti

Domingo, 22/05, 14:00

(mesa de conversa) Semana de 22: uma nova análise

Participantes: Letícia Nunes, Nélida Capela, Marcelo Checchia – Mediação: Tadeu Rodrigues

O que a Semana de 22 tem a nos dizer durante a nossa semana de 22? Nesta mesa, os autores se reúnem para uma conversa em torno das próprias obras e do momento: foi apenas agitação? Qual foi a importância da Pagu – nossa homenageada – nesse processo? Como o encontro ocorrido há 100 anos impacta a atualidade?

Domingo, 22/05, 15:00

(mesa de conversa) Entre feminismos e militância: a liquidez de 2022?

Participantes: Renata Correa e Clara Averbuck – Mediação: Isadora Attab

Moderno, nos dias de hoje, é conversar por figurinha no Whatsapp, usar cropped sob uma calça estampa por artista nacional de slow fashion e poder escolher não ter filhos e ir a todos os blocos, ou ter 5 filhos e levá-los consigo? O que foi moderno ontem, quiçá a 100 anos, pode ser ultrapassado amanhã, mas há pautas que não vencem e haja paciência para seguir reivindicando elas. Fazê-las virar meme ajuda. Demarcações, autonomia sobre os corpos e afetos, condições dignas de trabalho. Isadora Attab, jornalista, historiadora e influencer, conversa sobre a liquidez das histórias do hoje com Clara Averbuck, escritora, autora de 9 livros, jornalista, professora de escrita criativa e podcaster e a roteirista e escritora Renata Correa, criadora de inúmeras séries, autora do mais recente “Feminismos”

