Os melhores livros infantis e juvenis do ano

Vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria estreante com Desnorteio, em 2012, Paula Fábrio volta a ser reconhecida como autora revelação - agora, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e por causa do delicado No Corredor dos Cobogós (SM), vencedor do Prêmio FNLIJ também na categoria Jovem.

Alexandre Rampazo também aparece duas vezes na lista, com Pináquio: O Livro das Verdades. Ele foi escolhido como o melhor livro para crianças e o melhor projeto editorial.

Ao todo, foram premiadas 14 obras, de 10 editoras, em 15 categorias no Prêmio FNLIJ 2020 (para títulos publicados em 2019), e reconhecidos outros trabalhos, como as edições comemorativas de 50 anos de Flicts e de O Gênio do Crime. A 46ª edição do prêmio recebeu a inscrição de 580 inscritos.

Veja os vencedores do Prêmio FNLIJ 2020

Categoria Criança

Pinóquio: O Livro das Pequenas Verdades. Texto e ilustrações Alexandre Rampazo. Boitatá

Categoria Jovem Hors-Concours

Caleidoscópio de Vidas. João Anzanello Carrascoza. Ilustrações Adriano Catenzaro. FTD

Categoria Jovem

No corredor dos cobogós. Paula Fábrio. Edições SM

Categoria Poesia

Balada da estrela e outros poemas. Texto de Gabriela Mistral. Seleção e Tradução de Leo Cunha. Ilustrações Leonor Pérez. Edições Olho de Vidro

Categoria Reconto

Nós: uma antologia de literatura indígena. Lia Minápoty, Aline Ngrenhtabare L. Kayapó, Ariabo Kezo, Edson Krenak, Tiago Hakiy, Edson Kayapó, Estevão Carlos Taukane, Cristino Wapichana, Jera Poti Mirim, Rosi Waikhon, Yaguarê Yamã, Jaime Diakara. Organização e Ilustrações Maurício Negro. Companhia das Letrinhas

Categoria Informativo

Lá no meu quintal: o brincar de meninas e meninos de Norte a Sul. Texto de Gabriela Romeu e Marlene Peret. Fotografias Samuel Macedo. Ilustrações Kammal João. Peirópolis

Reinações de Monteiro Lobato: uma biografia. Marisa Lajolo e Lilia Moritz Schwarcz. Ilustrações Lole. Companhia das Letrinhas

Categoria Literatura em Língua Portuguesa

A guerra. José Jorge Letria. Ilustrações André Letria. Ameli Editora

Categoria Tradução Adaptação Criança

O muro no meio do livro. Jon Agee. Tradução Juliana Freire. Ilustrações Jon Agee. Pequena Zahar

Categoria Tradução Adaptação Jovem

Sumachi: uma fábula de amor e aventura. Amós Oz. Tradução Paulo Geiger. Ilustrações Carla Caffé. Companhia das Letras

Categoria Tradução Adaptação Reconto

Na companhia de Bela: contos de fadas por autores dos séculos XVII e XVIII. Seleção, organização e comentários Susana Ventura, Cassia Lesile. Ilustrações e projeto gráfico Roberta Asse. Florear Livros

Categoria Tradução Adaptação Informativo

Tudo sobre Anne. Menno Metselaar e Piet van Ledden. Tradução Yaemi Natumi e Karolien van Eck, NLTranslations.com. Ilustrações Huck Scarry. Companhia das Letrinhas

Categoria Teórico

A fantasia, o design e a literatura para a infância: uma gramática da fantasia para os livros ilustrados. Michaella Pivetti. Limiar

Categoria Teatro

A comédia dos erros. William Shakespeare. Tradução e adaptação Flavio de Souza. FTD

Categoria Escritor Revelação

Paula Fábrio – Escritora do livro No corredor dos cobogós. Edições SM.

Melhor Ilustração Hors-Concours

O colecionador de chuvas. Texto e ilustrações André Neves. Paulinas.

Melhor Ilustração

A rede florida. Graziela Bozano Hetzel. Ilustrações Anna Cunha. Positivo

Melhor Projeto Editorial

Pinóquio: o livro das pequenas verdades. Texto e ilustrações Alexandre Rampazo. Boitatá

Prêmios Especiais

Edições Comemorativas (50 ANOS)

Flicts. Ziraldo. Melhoramentos

O gênio do crime: uma aventura da turma do gordo. João Carlos Marinho. Ilustrações Mauricio Negro. Global