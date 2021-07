Os 60 anos da morte do escritor Ernest Hemingway

O escritor Ernest Hemingway suicidou-se em sua casa em Ketchum, no estado americano de Idaho, em 2 de julho de 1961, portanto, há 60 anos, encerrando um processo de destruição pessoal ligado ao álcool, delírios e confronto. Seus próprios demônios familiares.

Leia Também Complexidade e controvérsia de Ernest Hemingway inspiram documentário

O Nobel teve tempo de se despedir da Espanha e dos espanhóis em uma fugaz visita em 1960, um ano depois de desfrutar do que foram suas últimas festas de San Fermín - que universalizou por meio de seus livros e visitas - e viver na linha de frente que as touradas incentivaram o confronto pessoal entre Luis Miguel Dominguín e Antonio Ordóñez, rivalidade que inspiraria a história do livro O Verão Perigoso.

O escritor americano descobriu a Espanha em julho de 1923, depois de participar como motorista de ambulância na Primeira Guerra Mundial. O encontro com o país que ele tanto amava aconteceu em meio às festas em Pamplona, há quase um século. E a paixão chegou.

Essa jornada iniciática seria refletida em seu livro O Sol Também se Levanta, retrato fiel da jornada do jornalista de 20 anos a San Fermin e sua breve tropa de companheiros, mas também era uma radiografia clara daquela 'geração perdida' do entreguerras que outros autores, como John dos Passos e Scott Fitzgerald, encarnaram.

As visitas à Espanha e seu reencontro com os habitantes de San Fermín foram pródigas ao longo da década, mas é necessário sublinhar um encontro crucial que mudaria a história pessoal do escritor. É sobre a complexa amizade que começou em 1925 com Cayetano Ordóñez, o ‘Niño de la Palma’, um toureiro que também seria retratado em termos literários em Morte à Tarde sob o nome fictício de Pedro Romero.

A eclosão da Guerra Civil marcou seu retorno às touradas como um correspondente de guerra comprometido com a causa perdida da Segunda República. Essas experiências vitais, mais uma vez, seriam refletidas em outro livro: Por Quem os Sinos Dobram.

Demorou quase três décadas para que o escritor, em pleno declínio físico e pessoal, voltasse ao país que tanto amou. Foi em 1953, ano da redescoberta de Pamplona e das festas de San Fermín. Antonio Ordóñez organizou um encontro entre eles, que culminou com um jantar no famoso restaurante Las Pocholas.

A memória de Niño de la Palma, pai do genial rondeño, gravitou naquele reencontro pessoal que foi o início de uma peculiar amizade filial. Ordóñez sempre chamou o escritor de "Papá Ernesto" e o levou de praça em praça como parte de sua comitiva.

O autor de O Velho e o Mar regressaria pela última vez a Pamplona em 1959, transformado em uma verdadeira celebridade graças ao Prêmio Nobel que ganhou em 1954 e, sobretudo, à extraordinária divulgação do seu livro O Sol Também se Levanta , que se tornou o diário de bordo dos primeiros visitantes estrangeiros às festas de Navarra.

Hemingway havia se comprometido com a revista Life, em 1959, para relatar o confronto na arena entre Luis Miguel Dominguín e Antonio Ordóñez que o escritor, de alguma forma, contribuiu para a mitificação daquela competição que, em todo caso, acabou sendo real e sangrenta.

O destro de Ronda havia entrado na órbita da casa Dominguín por meio da paixão, pois essa proximidade favoreceu o namoro e posterior casamento com Carmen, irmã de Luís Miguel e filha do velho Domingo Dominguín.

A relação entre os dois cunhados era tremendamente complexa - eram dois galos imponentes no mesmo cercado - e a apreensão foi rompida em 1956, quando Ordóñez voltou à casa Camará.

Domingo Dominguín, em seu leito de morte, quis diminuir a distância entre o filho e o genro e fez com que Luís Miguel prometesse que voltaria a se alternar com Antonio nas touradas. O patriarca faleceu com o declínio da temporada e, na madrugada de 1959, foi anunciado que Ordóñez e Dominguín iriam lutar juntos sob a direção de Dominguito, irmão mais velho de Luís Miguel.

O chamado “verão perigoso” limitou-se, na verdade, a dez touradas, mas as faíscas saltaram principalmente nas disputas programadas nas praças de Valência, Málaga, Ciudad Real e Bayona.

Não havia armações: Antonio foi ferido em Aranjuez, Palma de Mallorca e Dax; seu cunhado Luis Miguel seria ferido com mais gravidade em Málaga e Bilbao. Luís Miguel cumpriu a promessa que fizera ao pai e voltaria a se encontrar com Antonio na temporada de 1960, mas, com a morte do patriarca Dominguín, seus dias estavam contados.

As disputas foram interrompidas e Luís Miguel se aposentou das touradas naquele ano. Eles não lutaram juntos novamente. A crônica desse confronto ultrapassou amplamente os limites de espaço estabelecidos pela revista americana, tornando-se, finalmente, seu testamento literário sob o título O Verão Perigoso.

A essa altura, o velho escritor já havia passado de um ponto sem volta marcado pelo álcool e delírios. Ao longo da vida do escritor, o tema suicídio aparece em escritos, cartas e conversas com muita frequência. Seu pai suicidou-se em 1929 por problemas de saúde e financeiros. Sua mãe, Grace, dona de casa e professora de canto e ópera, o atormentava com a sua personalidade dominadora. Ela lhe enviou, pelo correio, a pistola com a qual o seu pai havia se matado. Hemingway, atônito, não sabia se ela queria que ele repetisse o ato do pai ou que guardasse a arma como lembrança.

Na madrugada de 2 de julho de 1961, perto de seu 62º aniversário e enfrentando problemas de hipertensão, diabetes, depressão e perda de memória, ele tirou uma espingarda de seu porta-armas e deu um tiro na cabeça, em Ketchum, em Idaho.

Os 5 principais livros de Ernest Hemingway

O Sol Também se Levanta (1926)

Em estilo direto e despojado, Hemingway narra os conflitos e frustrações dos norte-americanos e ingleses que vivem em Paris após a Primeira Guerra Mundial. Aqui, ele elaborou tipos humanos complexos, representando assim uma geração contaminada pela ironia e pelo vazio diante da vida, com seus valores morais destruídos pela guerra e irremediavelmente perdidos.

Adeus às Armas (1929)

Considerado um dos melhores romances americanos sobre amor em tempo de guerra, o livro é semi autobiográfico ao tratar de um motorista de ambulância voluntário, que é ferido no front italiano e tratado por uma linda enfermeira escocesa por quem ele se apaixona. Os protagonistas acreditam que podem se isolar em seu amor simplesmente afastando-se da guerra. Um dos trunfos do livro é sua narrativa em primeira pessoa.

Por Quem os Sinos Dobram (1940)

O pano de fundo aqui é outra guerra, a Civil Espanhola, e narra três dias na vida de Robert Jordan, americano ligado à causa da legalidade na Espanha. Ele recebe a missão de dinamitar uma ponte e será auxiliado por um grupo de guerrilheiros e ciganos, formado por Pilar, que se destaca pela força de vontade, além de Pablo e Maria. O título se inspira em um texto de John Done, que termina assim: "Nunca procures saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti".

O Velho e o Mar (1952)

O último romance de Hemingway publicado enquanto ele estava vivo - para muitos, sua obra-prima. Depois de anos na profissão, havia 84 dias que o velho pescador Santiago não apanhava um único peixe. Por isso já diziam se tratar de um azarento da pior espécie. Mas ele possui coragem, acredita em si mesmo, e parte sozinho para alto-mar, munido da certeza de que, desta vez, será bem-sucedido no seu trabalho. A partir dessa trama, o escritor revela um homem que convive com a solidão, com seus sonhos e pensamentos, sua luta pela sobrevivência e a inabalável confiança na vida.

Paris é uma Festa (1964)

Publicado postumamente, o livro convida o leitor para uma viagem sentimental à década de 1920, fase cintilante de sua vida e também do mundo. Período em que conviveu com gente anônima e também pessoas famosas como Gertrude Stein, James Joyce, Ezra Pound, F. Scott Fitzgerald. A cidade e esses “companheiros de viagem” deram-lhe nova dimensão do humano e maior sensibilidade para alcançar os seus dois objetivos primordiais na vida: ser um bom escritor e viver em fidelidade com seus ideais.