Os 12 melhores livros de Stephen King

Stephen King, o mestre do horror, um dos escritores mais bem pagos do mundo, é autor de obras de sucesso. Fonte inesgotável de inspiração para o cinema e TV, as obras do escritor são atuais e tratam das mazelas humanas, utilizando fantasmas, pessoas com poderes psíquicos e portas para outras dimensões, como pano de fundo.

O universo criado pela imaginação do autor apresenta o medo em diferentes níveis, como você pode conferir nestes 12 livros de Stephen King:

Dança da morte

Fenômeno editorial, aclamado pela crítica e pelo público, obra é uma história épica sobre o fim da civilização e a eterna batalha entre o bem e o mal. Após um erro de computador no Departamento de Defesa, um milhão de contatos casuais formam uma cadeia de morte: é assim que o mundo acaba. O que surge é um árido lugar, privado de suas instituições e esvaziado de 99% de sua população. Um lugar onde sobreviventes em pânico escolhem seus lados - ou são escolhidos por eles.

It: A Coisa

Durante as férias escolares de 1958, em Derry, pacata cidadezinha do Maine, Bill, Richie, Stan, Mike, Eddie, Ben e Beverly aprenderam o real sentido da amizade, do amor, da confiança e... do medo. Naquele verão, eles enfrentaram pela primeira vez A Coisa, um ser sobrenatural e maligno que deixou terríveis marcas de sangue em Derry. Quase 30 anos depois, os amigos voltam a se encontrar. Uma nova onda de terror tomou a pequena cidade. Mike Hanlon, o único que permanece em Derry, dá o sinal. Precisam unir forças novamente. A Coisa volta a atacar e eles devem cumprir a promessa selada com sangue que fizeram quando crianças.

O Iluminado

Jack Torrence consegue um emprego de zelador em um velho hotel e acha que será a solução dos problemas de sua família - não vão mais passar por dificuldades, sua esposa não vai mais sofrer e seu filho vai poder ter ar puro para se livrar de estranhas convulsões. Mas as coisas não são tão perfeitas como parecem - existem forças malignas rondando os antigos corredores. O hotel é uma chaga aberta de ressentimento e desejo de vingança e, inevitavelmente, um embate entre o bem e o mal terá de ser travado.

Carrie, a Estranha

Este é o primeiro romance publicado de Stephen King, lançado em abril de 1974. Narra a atormentada adolescência de uma jovem problemática, perseguida pelos colegas, professores e impedida pela mãe de levar a vida como as garotas de sua idade. É bullying que não acaba mais. Um dia Carrie descobre que tem poderes telecinéticos, consegue mover as coisas, e decide se vingar daqueles que a atormentam. A vingança ocorre de forma tão furiosa e amedrontadora que até hoje permanece como exemplo de uma das mais chocantes e inovadoras narrativas de terror de todos os tempos.

Salem (antes, A Hora do Vampiro)

Publicado originalmente em 1975, A Hora do Vampiro, renomeado Salem, é inspirado em Drácula, de Bram Stoker. Segundo livro da carreira de King, a obra deu origem ao filme Os Vampiros de Salem, dirigido por Tobe Hopper. Ambientado na cidadezinha de Jerusalem's Lot, na Nova Inglaterra, o romance conta a história de três forasteiros. Ben Mears, um escritor que viveu alguns anos na cidade quando criança e está disposto a acertar contas com o passado; Mark Petrie, um menino obcecado por monstros e filmes de terror; e o Senhor Barlow, uma figura misteriosa que decide abrir uma loja na cidade. Com a chegada deles, fatos inexplicáveis vêm perturbar a rotina provinciana.

Misery

Paul Sheldon descobriu três coisas quase simultaneamente, uns dez dias após emergir da nuvem escura: que Annie Wilkes tinha bastante analgésico, que ela era viciada em analgésicos e que ela era perigosamente louca. Ele é um famoso escritor reconhecido pela série de best-sellers protagonizados por Misery Chastain e, no dia em que termina de escrever um novo manuscrito, decide sair para comemorar, apesar da forte nevasca. Após derrapar e sofrer um grave acidente de carro, Paul é resgatado pela enfermeira aposentada Annie Wilkes, fã do autor, que, insatisfeita com o desfecho do livro anterior, aprisiona o ídolo.

The Outsider

Um crime indescritível. Uma investigação inexplicável. Uma das histórias mais perturbadoras de Stephen King dos últimos tempos. O corpo de um menino de onze anos é encontrado abandonado no parque de Flint City, brutalmente assassinado. Testemunhas e impressões digitais apontam o criminoso como uma das figuras mais conhecidas da cidade - Terry Maitland, treinador da Liga Infantil de beisebol, professor de inglês, casado e pai de duas filhas. O detetive Ralph Anderson não hesita em ordenar uma prisão rápida e bastante pública, fazendo com que em pouco tempo toda a cidade saiba que o Treinador T é o principal suspeito do crime. Maitland tem um álibi, mas Anderson e o promotor público logo têm amostras de DNA para corroborar a acusação. O caso parece resolvido. Mas conforme a investigação se desenrola, a história se transforma em uma montanha-russa, cheia de tensão e suspense. Terry Maitland parece ser uma boa pessoa, mas será que isso não passa de uma máscara? A aterrorizante resposta é o que faz desta uma das histórias mais perturbadoras de Stephen King.

Novembro de 63

A vida pode mudar num instante, e dar uma guinada extraordinária. É o que acontece com Jake Epping, um professor de inglês de uma cidade do Maine. Enquanto corrigia as redações dos seus alunos do supletivo, Jake se depara com um texto brutal e fascinante, escrito pelo faxineiro Harry Dunning. Cinquenta anos atrás, Harry sobreviveu à noite em que seu pai massacrou toda a família com uma marreta. Jake fica em choque, mas um segredo ainda mais bizarro surge quando Al, dono da lanchonete da cidade, recruta Jake para assumir a missão que se tornou sua obsessão: deter o assassinato de John Kennedy. Al mostra a Jake como isso pode ser possível: entrando por um portal na despensa da lanchonete, assim chegando ao ano de 1958, o tempo de Eisenhower e Elvis, carrões vermelhos, meias soquete e fumaça de cigarro. Após interferir no massacre da família Dunning, Jake inicia uma nova vida na calorosa cidadezinha de Jodie, no Texas. Mas todas as curvas dessa estrada levam ao solitário e problemático Lee Harvey Oswald. O curso da história está prestes a ser desviado.

À Espera de um Milagre

Uma trama de mistério e terror, ambientada nos anos 1930, em plena depressão americana, num cenário de desespero e sufoco: a penitenciária de Cold Mountain. Stephen King foi buscar no lado mais sombrio de sua imaginação a história assombrosa de John Coffey, condenado à morte, e seu encontro fatal com o carcereiro Paul Edgecombe. No cinema, Tom Hanks fez o papel do carcereiro.

A Zona Morta

Depois de quatro anos e meio, John Smith acorda de um coma causado por um acidente de carro. Junto com a consciência, o que John traz do limbo onde esteve são poderes inexplicáveis. O passado, o presente, o futuro - nada está fora de alcance. O resto do mundo parece considerar seus poderes um dom, mas John está cada vez mais convencido de que é uma maldição. Basta um toque, e ele vê mais sobre as pessoas do que jamais desejou. O que fazer quando, ao apertar a mão de um político em início de carreira, ele prevê o que parece ser o fim do mundo?

Quatro Estações

O livro traz quatro histórias bem diferentes do universo habitual do autor. Aqui, ele constrói narrativas baseadas no dia a dia de personagens comuns e mostra sua habilidade em criar demônios, mas sob uma nova perspectiva: eles aparecem de modo subliminar, povoando a natureza humana. No cinema, inspirou alguns filmes, entre os quais Um Sonho de Liberdade, com Tim Robbins e Morgan Freeman no elenco.

A Torre Negra - Volume IV: Mago e Vidro

Inspirada no universo imaginário de J.R.R. Tolkien, no poema épico do século 19 Childe Roland à Torre Negra Chegou e repleta de referências à cultura pop, às lendas arturianas e ao faroeste, a série A Torre Negra mistura ficção científica, fantasia e terror. Neste quarto volume, depois de enfrentar a terrível ameaça do monotrilho Blaine, o último pistoleiro e seus seguidores desembarcam na cidade de Topeka e retomam o caminho do Feixe de Luz que conduz à Torre Negra. Roland revela aos companheiros a história de seu passado, e a trágica perda de seu grande amor de juventude