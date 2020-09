Olga Tokarczuk rejeita a cidadania honorária da Baixa Silésia, na Polônia

Agências, Associated Press

A escritora Olga Tokarczuk, vencedora do Prêmio Nobel, recusou a cidadania honorária da região da Polônia onde mora porque teria que dividir a honra com um bispo católico romano que fez comentários hostis sobre a comunidade LGBT.

Olga disse em um tweet na sexta-feira que, embora apreciasse ser considerada, ela “infelizmente” não pôde aceitar a cidadania honorária da Baixa Silésia. Ela disse que recebê-lo ao mesmo tempo que o bispo Ignacy Dec destacaria a “dolorosa fenda” na Polônia sobre os direitos LGBT.

“Não quero me tornar um objeto de tais ações e um elemento neste jogo”, disse Olga, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2018 e uma defensora de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Dec repetidamente descreveu o movimento pelos direitos LGBT como uma ameaça à Igreja Católica e à Polônia, que é predominantemente católica.

Vereadores locais ligados ao partido centrista da Coalizão Cívica de oposição da Polônia nomearam Olga Tokarczuk como cidadã honorária, enquanto membros do partido direitista Lei e Justiça que governa o país recomendaram Ignacy Dec. A escritora, que mora na cidade de Wroclaw, no sudoeste do país, explicou seus motivos recusando a honra.

“Em vez de ser uma celebração alegre e um senso de comunidade, é uma ilustração vívida da dolorosa fenda em nossa sociedade”, disse ela. A Polônia produziu debates acalorados sobre os direitos LGBT nos últimos meses, inclusive depois que o presidente de direita, Andrzej Duda, descreveu o movimento como pior que o comunismo, como parte de sua campanha de reeleição no início deste ano.