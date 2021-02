'O Tempo Entre Costuras', best-seller de María Dueñas, ganha continuação

A escritora espanhola María Dueñas, que ficou famosa com o romance O Tempo Entre Costuras, lança, pouco mais de 10 anos da publicação deste livro que virou best-seller internacional e ganhou adaptação para série de TV, a continuação da história de Sira Quiroga. Sira chega às livrarias brasileiras em maio, pela Planeta - em países de língua espanhola, o lançamento será em abril.

Em O Tempo Entre Costuras, que vendeu 5 milhões de exemplares no mundo e 200 mil no Brasil, Sira é uma jovem costureira que deixa Madri e vai atrás do homem que ama no Marrocos poucos meses antes do início da Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e com o passar do tempo, e a chegada da Segunda Guerra Mundial, se vê envolvida em um mundo de espiões, impostores e fugitivos.

No novo livro, Sira, o cenário se alterna entre Jerusalém, Londres, Madri e Tânger no final da Segunda Guerra Mundial. A protagonista vai enfrentar momentos de dor e viver reencontros, assumirá compromissos arriscados e passará pela experiência da maternidade.

"Quase 12 anos após sua chegada às livrarias, Sira está de volta. Resgatá-la nesse romance tem sido fascinante. Juntas percorremos cenários, intrigas e momentos que marcaram uma época. Espero que esse reencontro cative mais uma vez todos aqueles que gostaram de O Tempo Entre Costuras", disse a escritora María Dueñas em comunicado da editora.

María Dueñas é autora, ainda, de A Melhor História Está Por Vir, As Filhas do Capitão e Destino: La Templanza, todos publicados pela Planeta.

Em 17 episódios, a série baseada em O Tempo Entre Costuras ficou disponível na Netflix até setembro de 2020.