'O Ickabog', novo livro de J.K. Rowling, chega hoje às livrarias

O novo livro de J.K. Rowling, autora britânica conhecida mundialmente por sua saga de livros Harry Potter, chega hoje às livrarias no Brasil e em vários outros países. Intitulado O Ickabog, o livro mantém o registro conhecido da autora no gênero fantástico, mas oferece uma narrativa voltada para as crianças.

O Ickabog se passa em um país pequeno e próspero chamado Cornucópia. Apesar de emanar felicidade, esse reino temia um monstro que vivia ao norte e, reza a lenda, "respirava fogo, cuspia veneno e rugia através da névoa". A criatura é o Ickabog, e cabe a duas crianças, Bert e Daisy, se aventurarem por uma jornada para descobrir o paradeiro do monstro e restaurar a felicidade de Cornucópia.

O Ickabog surgiu como uma série de publicações que a autora fez em um site durante a quarentena. Entre maio e julho, Rowling publicou um capítulo por vez para leitura gratuita na internet, com o intuito de entreter crianças que cumpriam o isolamento social devido à pandemia de covid-19.

Desde o fim da publicação de O Ickabog na internet, Rowling suspendeu o acesso à obra em seu site e promoveu um concurso para que crianças ao redor do mundo ilustrassem o livro, que seria então publicado em formato físico. Confira quem são as crianças brasileiras que ilustraram a edição nacional de O Ickabog.

De acordo com o site britânico do livro, Rowling abriu mão dos royalties de O Ickabog e parte do dinheiro arrecadado pela venda da obra será revertido para auxiliar grupos vulneráveis impactados pela pandemia de covid-19.

Confira o trailer do livro: