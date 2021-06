Novos livros de Martin Luther King começam a ser garimpados em seu acervo

Martin Luther King (1929-1968), um mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1964, está de editora nova. A HarperCollins acaba de anunciar um acordo global com o espólio do ativista e pastor assassinado em 1968 e, com isso, se torna a editora oficial do acervo do Martin Luther King Jr.

Esse acervo inclui alguns dos textos mais importantes da literatura norte-americana, como seus célebres discursos, e a ideia é publicar livros a partir deste acervo - para todas as idades, em todos os formatos e nos mais variados idiomas - além de reeditar sua obra.

A HarperCollins é um dos maiores grupos editoriais do mundo e está presente em 18 países - no Brasil, inclusive. Ela foi responsável pela publicação do primeiro livro de Martin Luther King, Stride Toward Freedom: The Montgomery Story, em 1958. Entre os outros títulos dele que ela editou ao longo da história, está Strength to Love, de 1963, que o apresenta como um visionário pregador carismático e atencioso ao mesmo tempo em que enfatiza o amor como uma força de mudança política e social.

Para garimpar este acervo e facilitar o acesso dos editores do grupo, haverá um arquivista. E as editoras se concentrarão na parceria com acadêmicos, artistas, intérpretes e ativistas sociais negros para a criação de novos trabalhos a partir desse material histórico.

“O Espólio King sente-se feliz em retornar os direitos do acervo literário do Dr. King à sua editora original. A mensagem profética de paz, esperança, amor e igualdade do Dr. King continuam a impactar o mundo até hoje. Essa mensagem é mais necessária que nunca. Ansiamos por poder utilizar o alcance global da HarperCollins na perpetuação do incrível legado do Dr. King em novos e criativos projetos literários,” disse Eric Tidwell, diretor e conselheiro da Intellectual Properties Management, Inc., gestora do espólio do ativista, em comunicado.

Também em comunicado, Brian Murray, presidente e CEO do Grupo HarperCollins Publishers, disse: "Dr. King tem sido uma inspiração para gerações ao redor do mundo. Sentimos orgulho de termos sido a editora original dos primeiros livros do Dr. King, e estamos animados com a possibilidade de expandir alcance de suas palavras de novas formas. Ansiamos pela oportunidade de lembrar aos leitores o quão atemporal são as palavras do Dr. King, e como esses temas continuam a ressoar ao redor do globo”.

A expectativa é de que os primeiros lançamentos sejam publicados nos Estados Unidos em janeiro de 2022, para coincidir com o Dia Martin Luther King Jr., que, no ano que vem, será no dia 17. Os lançamentos no Brasil ainda não foram definidos.