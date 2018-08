Novo livro de George R. R. Martin chega em novembro pela Companhia das Letras

O Grupo Companhia das Letras divulgou nesta quarta-feira, 15, que adquiriu os direitos de publicação de Fire & Blood, do escritor americano George R.R. Martin. No Brasil, o título do volume será Fogo & Sangue e o lançamento será em novembro de 2018, em data simultânea à publicação nos Estados Unidos.

Situado três séculos antes dos eventos da série As Crônicas de Gelo e Fogo, Fogo & Sangue é o primeiro de dois volumes, e conta a história oficial da Casa Targaryen, narrando da guerra de conquista que uniu os Sete Reinos até os eventos da Dança dos Dragões – a guerra civil que quase pôs fim à dinastia dos senhores dos dragões. Os leitores tiveram vislumbres dessa história em trechos dos livros anteriores e em algumas antologias, mas a trama completa dos Targaryen é revelada pela primeira vez neste livro.

O livro tem mais de 75 imagens em preto e branco assinadas pelo artista Doug Wheatley.

George R. R. Martin nasceu em 1948, em Nova Jersey, e formou-se em jornalismo pela North Western University, em Chicago. Em 1996, começou a publicar a série de fantasia As Crônicas de Gelo e Fogo. Seus livros já venderam quase 5 milhões de exemplares no Brasil, e são publicados pela Editora Leya.