Nova temporada da série 'A Amiga Genial' estreia em 2020

As filmagens para a segunda temporada da série televisiva A Amiga Genial foram encerradas em Nápoles. Seguindo a tetralogia da escritora italiana Elena Ferrante, História do Novo Sobrenome deve estrear em 2020, na emissora Rai1, na Itália, e depois ser distribuída para outros países.

A série é inspirada nos livros de Ferrante que ganharam fama mundial e narram a história das jovens Lenu e Lila da infância à maturidade. Na segunda temporada, além de Nápoles, cidade central da trama, as filmagens ocorreram também em Caserta, Ischia e até em Pisa, na Toscana. Interpretando as protagonistas na fase da adolescência, estão as atrizes Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

A série é uma produção conjunta da HBO com a Rai Fiction e tem o cineasta italiano Paolo Sorrentino e americana Jennifer Schuur como produtores executivos.

O bairro Rione, de Nápoles, retratado na história de Elena Ferrante, foi recriado pelo cenografista Giancarlo Basili em uma área de 26 mil metros quadrados especialmente para as filmagens.

A série conta ainda com 125 atores, 2 mil trajes confeccionados para os artistas e 1,7 mil pares de sapato.