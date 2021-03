Nova edição de 'O Senhor dos Anéis' vai incluir desenhos de Tolkien

Uma nova edição da trilogia O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, vai incluir pinturas, desenhos e outras ilustrações do autor britânico pela primeira vez desde que o livro foi publicado em meados dos anos 1950.

Leia Também Tolkien para pequenos leitores - em texto e ilustrações

A Houghton Mifflin Harcourt Books & Media anunciou na quinta-feira, 25, que a nova versão sairá em 19 de outubro. Deb Brody, editor e vice-presidente, disse que Tolkien já era conhecido por suas ilustrações que apareceram em O Hobbit e que sua arte para O Senhor dos Anéis foi exibida em 2018 em Nova York, Paris e em Oxford, na Inglaterra.

"Tolkien, porém, era muito modesto, desprezando o talento artístico raro e óbvio que possuía, apesar de não ter tido nenhum treinamento formal", disse Brody em comunicado.

"Esta modéstia permitiu que apenas pouco de sua produção pictórica foi vista ou conhecida, geralmente apenas em livros acadêmicos." A trilogia O Senhor dos Anéis, que inclui A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, está entre os romances de fantasia mais vendidos da história. Todos os livros foram adaptados para o cinema em uma trilogia dirigida por Peter Jackson.