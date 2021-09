Netflix compra obras de Roald Dahl e leva Matilda e Willy Wonka para seu catálogo

A Netflix comprou as obras de Roald Dahl, incluindo clássicos como A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda, em seu acordo mais recente agora que enfrenta a concorrência acirrada dos serviços de streaming Disney+ e HBO Max. A empresa não revelou os termos financeiros do acordo, que lhe dará acesso total às obras de Dahl, além de filmes de ação e animações.

O negócio amplia o acordo de licenciamento já existente da Netflix com a The Roald Dahl Story Co para a criação de séries de animação baseadas nos livros do autor. Firmado em 2018, ele foi supostamente um dos maiores de programação infantil à época, tendo sido avaliado entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares, de acordo com a publicação Hollywood Reporter.

Como parte do acordo, o diretor Taika Waititi, premiado com o Oscar, já está criando uma série baseada em A Fantástica Fábrica de Chocolate. A Netflix também está trabalhando em uma adaptação de Matilda, o Musical.

O autor britânico, que morreu em 1990 aos 74 anos, continua popular com leitores jovens de todo o mundo, e vários de seus livros, como O BGA, O Fantástico Senhor Raposo e mais recentemente As Bruxas, foram parar no cinema e no teatro.

"Agora que levamos estas histórias imortais a mais plateias em novos formatos, estamos comprometidos a manter seu espírito único e seus temas universais de surpresa e gentileza, e ao mesmo tempo polvilhar uma mágica nova na mistura", escreveram Ted Sarandos, co-presidente-executivo da Netflix, e Luke Kelly, neto de Dahl e membro da Roald Dahl Story Co, em um blog.