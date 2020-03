Nem com a morte de Albert Uderzo os romanos venceram Asterix

Desde a primeira publicação de Asterix, em 1959, na edição inaugural da lendária revista Pilote, o roteirista René Goscinny (1926-1977) e o ilustrador Albert Uderzo já eram uma dupla bem estabelecida no competitivo mercado de quadrinhos franco-belga, talvez o mais qualificado do mundo ainda hoje. A tira humorística retratava a resistência do povo gaulês contra o avanço do Império Romano sobre suas terras, tema que pode soar árido, mais adequado a um livro de história do que ao entretenimento, mas Goscinny e Uderzo provaram por décadas que eram magistrais em transformar temas delicados do passado em material para deleite.

Após uma bem-sucedida parceria com ninguém menos que Jean-Jacques Sempé, Goscinny trabalhou com Uderzo em Oumpah-pah, quadrinho que antecipa algumas das temáticas de Asterix, criticando o colonialismo francês na América do Norte. Essa obra já demonstrava a aptidão da dupla para trabalhar com assuntos históricos delicados, como invasões e genocídios, por uma ótica humorística, mas nunca acrítica.

É surpreendente, aliás, que um quadrinho que retrata estereótipos étnicos e nacionais, como Asterix, tenha sobrevivido tão bem na era do politicamente correto. Isso só demonstra a habilidade de Uderzo e Goscinny para fazer rir sem ofensas desnecessárias — algo que nem todo artista que trabalha com humor tem a capacidade de fazer.

Se Asterix e Oumpah-pah foram fortemente inspirados tanto pelo movimento franco-belga, especialmente pela obra de Hergé, quanto pelos primórdios dos quadrinhos americanos, com destaque para os trabalhos iniciais de Walt Disney, Uderzo provou que também sabia refletir sobre a história em traços mais sóbrios com Les Aventures de Tanguy et Laverdure. A obra acompanha dois pilotos da Força Aérea Francesa durante a 2ª Guerra Mundial e foi feita em parceria com o roteirista Jean-Michel Charlier. Assim como a estreia de Asterix, o quadrinho figurou na edição inaugural da Pilote, revista que teve em suas páginas mestres como Moebius, Phillipe Druillet e Hugo Pratt.

Após a morte precoce de Goscinny, em 1977, Uderzo enfrentou controvérsias ao seguir com a publicação de Asterix, elencando outros artistas para trabalhar na série. Mais recentemente, com seu afastamento dos quadrinhos e posterior venda dos direitos dos personagens, o ilustrador chegou a passar por uma desgastante disputa judicial com a própria filha e o genro durante vários anos.

Poderia se dizer que, com a morte de Uderzo, os romanos finalmente venceram, mas o sucesso da dupla cômica Asterix e Obelix, que ainda hoje se espalha por dezenas de filmes, videogames, releituras literárias e sequências quadrinísticas, é seguro afirmar que os portões da vila gaulesa permanecem firmemente guardados — e assim ficarão por muito tempo.