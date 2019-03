Músico e escritor, Kalaf Epalanga participa da Flip 2019

Escritor angolano que vive entre Lisboa e Berlim, fundador da banda Buraka Som Sistema e autor de Também os Brancos Sabem Dançar, publicado no Brasil pela Todavia, Kalaf Epalanga vai participar da Festa Literária Internacional de Paraty , em julho.

Aos 40 anos e conhecido como poeta-cantor, ele é responsável por fazer as sonoridades africanas do kuduro e da kizomba ecoarem pelo mundo. São as histórias desses ritmos que conduzem a narrativa de seu livro lançado aqui em maio de 2018.

Ele tem outras duas obras inéditas no Brasil: O Angolano Que Comprou Lisboa (Por Metade do Preço) e Estórias de Amor Para Meninos de Cor.

A Flip 2019 será realizada de 10 a 14 de julho, em Paraty. Euclides da Cunha é o escritor homenageado da Flip. Kalaf Epalanga é o terceiro nome confirmado pelo evento. Participam, ainda, da Flip, Walnice Nogueira Galvão e Kristen Roupenian.