Mulheres vencem quatro das cinco categorias do Prêmio Cepe de Literatura

Promovido pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), o 5.º Prêmio Cepe Nacional de Literatura e o 2.º Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Juvenil anunciaram nesta quarta-feira, 19, seus vencedores. Das cinco categorias, quatro foram vencidas por mulheres - e três delas ganharam com seus livros de estreia (ou estreia no gênero em que concorriam).

A historiadora paulista Vanessa Molnar Maluf, autora também de Crônicas de uma Tara Gentil (Escrituras), ganhou em romance com A Importância dos Telhados.

Em poesia, a vencedora foi a cearense radicada na Bahia Zulmira Alves Correia, de 23 anos, com seu livro de estreia As Cartas de Maria. Ela é estudante de Design na Escola de Belas Artes da UFBA.

O gaúcho Emir Rossoni venceu na categoria contos com Erros, Errantes e Afins. Mestre em Escrita Criativa pela PUC-RS, ele é autor também de Domanda Nísio e Caixa de Guardar Vontades, ambos pela Telucazu Edições.

Cada um deles vai ganhar R$ 20 mil e terá sua obra publicada pela Cepe Editora até o fim do ano.

Já a jornalista mineira Viviane Ferreira Santiago, que vive em São Paulo, ganhou o prêmio infantil pela obra A Biblioteca de Bia. Viviane já publicou outros títulos, como A Linha Amarela do Metrô (Telucazu Edições) e As Dez Marias (Patuá), mas seu livro premiado agora é sua estreia na literatura infantil.

A editora paranaense Carolina Becker Koppe, que trabalha com livros didáticos para a Educação Básica, é autora do melhor original juvenil desta edição: Contos com Gigantes, também seu livro de estreia. Elas ganham R$ 10 mil cada uma e a publicação da obra.

Conheça os livros vencedores do Prêmio Cepe de Literatura 2020

Romance: A Importância dos Telhados

Obra conta a história de Elle, professora recém-aposentada que descobre um câncer e começa a recordar acontecimentos do passado. Nesse resgate aparece uma narrativa do presente, remetendo à crise do Brasil contemporâneo e culminando em uma reflexão sobre a própria velhice e a morte.

Poesia: Cartas de Marias

Volume é um compilado de histórias que a autora ouvia quando menina - histórias de muitas Marias que enfrentam a seca diariamente.

Contos: Erros, Errantes e Afins

Os contos da obra abordam situações de limite: vida e a morte, estabilidade emocional e surto, lei e fora da lei, realidade e ficção, tangível e fantástico, a sociedade e margem.

Infantil: A Biblioteca de Bia

O livro narra a grandeza de sonhar. Um sonho onde cabem não somente alguns livros, mas uma biblioteca inteira, e não apenas um amigo ou dois, mas todas as pessoas que vivem no nosso coração.

Juvenil: Contos com Gigantes

São oito narrativas de diferentes gigantes – alguns adormecidos e outros que estão por aí, entre nós -, em cuja trajetória se espelham as nossas próprias, como seres humanos, cheios de sentimentos e emoções contraditórias, tão infinitos e gigantes por dentro quanto podem ser os gigantes por fora.