Mulheres serão mais prejudicadas por desastres naturais, diz autora de 'O Conto da Aia'

As mulheres sofrerão mais com a devastação da mudança climática, uma vez que o caos desencadeado por desastres e escassez de alimentos as torna vulneráveis a estupros e outras violências, disse a escritora de romances distópicos Margaret Atwood.

Algumas mulheres e meninas são forçadas a vender seu corpo para sobreviver e outras são estupradas em tempos de conflito e catástrofes, cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas, disse a escritora canadense de 78 anos em evento em Londres.

“Claro, esses tipos de eventos dão origem a instabilidade civil, guerras, guerras por recursos, batalhas por água”, disse a autora do livro de 1985 O Conto da Aia.

“Mulheres nessas situações irão sofrer desproporcionalmente, e seus filhos”, disse.

O popular livro de Margaret Atwood imagina um futuro totalitário em que mulheres férteis são forçadas à servitude sexual para repopular um mundo que enfrenta um desastre ambiental.

O Conto da Aia voltou às listas de livros mais vendidos depois de ter sido adaptado em uma premiada série.

Pesquisas indicam que as vulnerabilidades das mulheres são expostas durante o caos provocado por ciclones, terremotos e enchentes, de acordo com o grupo britânico Overseas Development Institute.

“Se não há nenhuma proteção civil e você não tem nenhum dinheiro, qual é a única coisa que é comercializada, sempre? Em condições de guerra, o estupro é utilizado como tática militar”, disse Margaret Atwood durante a conferência sobre mulheres e mudanças climáticas organizada pelo grupo Invisible Dust.