Morre o escritor David McKee, criador do personagem infantil Elmer, o Elefante

Morreu na quinta-feira, 6, o escritor inglês David McKee, autor e ilustrador de livros infantojuvenis traduzidos para mais de sessenta idiomas. Uma de suas principais criações foi a série Elmer, o Elefante, que vendeu mais de 10 milhões de livros em todo o mundo. McKee estava com 87 anos.

Seu editor Klaus Flugge, ao divulgar a notícia da morte do escritor, afirmou que ele era "uma voz singular e uma luz brilhante no mercado de livros infantis, ressaltando em suas histórias a importância da inclusão, da diversidade e da amizade".

Por conta disso, McKee recebeu do jornal britânico The Guardian o prêmio de Herói LGBT em 2014. Na ocasião, o autor afirmou que nunca foi sua intenção proposital tratar do tema. "Mas suspeito de que há processos subconscientes que só descobrimos com o tempo."

McKee é autor de 29 livros com Elmer, o Elefante como protagonista. Parte deles foi lançada no Brasil pela WMF Martins Fontes. Em português, estão disponíveis também Tromba, Tromba (Zahar), sobre jovens elefantes que põem fim à guerra iniciada por seus avós; ou Os Conquistadores, em que um general descobre que é por meio do diálogo que transformações reais podem acontecer (WMF).

Outra das obras principais de McKee é Agora não, Bernardo, sobre a relação entre pais e filhos: Bernardo tenta avisar aos pais que há um monstro em casa, mas eles não tinham tempo para ouvi-lo, e não percebem quando o menino é devorado, Lançado há mais de quarenta anos, o livro também está disponível em português.