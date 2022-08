Morre Nicholas Evans, autor de 'O Encantador de Cavalos', aos 72 anos

O escritor britânico Nicholas Evans, autor do best-seller adaptado para o cinema O Encantador de Cavalos, morreu de ataque cardíaco aos 72 anos, anunciou seu agente nesta segunda-feira, 15.

Sua morte ocorreu em 9 de agosto, mas só foi divulgada agora, por meio de um comunicado: "A United Agents lamenta anunciar a morte repentina do célebre autor Nicholas Evans, que faleceu na terça-feira de ataque cardíaco".

Evans nasceu no centro da Inglaterra em 1950 e estudou direito em Oxford. Trabalhou como jornalista, primeiro na imprensa local e depois na televisão.

Ficou conhecido com seu primeiro romance, que foi um grande sucesso: O Encantador de Cavalos, publicado em 1995 e que vendeu 15 milhões de cópias em todo o mundo.

O romance conta a história de uma jovem gravemente ferida em um acidente com um cavalo, no qual sua melhor amiga morre e seu animal é mutilado.

Para curar o trauma, a mãe da adolescente organiza uma expedição ao estado de Montana, onde mora o "sussurrador" Tom Booker, conhecido por ser capaz de domar os cavalos mais difíceis.

O livro foi adaptado para o cinema por Robert Redford, ao mesmo tempo diretor, ator e produtor deste hino aos grandes espaços, natureza e cavalos.

O filme estreou em 1998, com Scarlett Johansson no papel da menina e Kristin Scott Thomas no papel da mãe.