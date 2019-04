Morre aos 81 anos o cartunista Monkey Punch, criador do mangá 'Lupin III'

O cartunista japonês de mangá Monkey Punch, conhecido por ser o criador das aventuras de Lupin III, morreu no último dia 11, aos 81 anos, por causa de uma pneumonia, informou seu escritório de representação em comunicado divulgado nesta quarta-feira em seu site.

Monkey Punch, cujo nome real era Kazuhiko Kato, nasceu em 26 de maio de 1937, na cidade de Hamanaka, na ilha de Hokkaido, e é mundialmente conhecido pela sua série sobre Lupin III e sua gangue de ladrões, inspirado no clássico Arsenio (Arsène) Lupin, do escritor francês Maurice Leblanc (1864-1941).

O japonês estreou como cartunista de mangá profissional em 1965 utilizando outro nome, com uma obra escrita enquanto estudava em uma escola técnica de eletricidade.

O autor começou a publicar as aventuras de Lupin III em agosto de 1967 nas páginas da revista semanal Weekly Shukan Action, da editora Futabasha, a mesma na qual Yoshito Usui (1958-2009) contou as travessuras de Crayon Shin-chan.

As aventuras do ladrão de luvas brancas tornaram-se um sucesso internacional, e foram levadas à televisão e ao cinema em inúmeras ocasiões desde 1971, com a participação de renomadas figuras da animação como o diretor Hayao Miyazaki.

Monkey Punch foi pioneiro no uso de computadores em sua criação, além de ter sido um dos fundadores da Associação de Mangá Digital do Japão (DMA, sigla em inglês), presidida por ele durante vários anos.