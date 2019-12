Morre, aos 47 anos, o escritor dinamarquês Ari Behn

O escritor dinamarquês e norueguês Ari Behn, de 47 anos, ex-marido da princesa Martha-Louise, da Noruega, suicidou-se nesta quarta (25), segundo seu agente contou à agência de notícias AFP. Um comunicado reportou a perda: “Com grande tristeza em nossos corações, os mais próximos a Ari Behn anunciam que, hoje, ele tirou sua vida”, afirmou Geir Hakonsund.

Ari Behn era da cidade de Århus, na Dinamarca. Filho mais velho de Olav Bjørshol e Marianne Rafaela Solberg, professores da Escola de Waldorf, ele trabalhava como motorista de empilhadeira, mas já tinha começado a trabalhar como escritor no momento em que conheceu a princesa Martha, filha única do rei Haroldo V e da rainha Sônia. Seu sobrenome original era Bjørshol, mas ele preferiu trocá-lo por Behn para homenagear a avó. Ele se casou com a princesa da Noruega, Martha, desde 24 de maio de 2002, com quem teve três filhas: Maud Behn (nascida em 2003), Leah Behn (2005) e Emma Behn (2008). O divórcio veio em 2016. Behn se envolveu em uma polêmica em 2017, quando acusou o ator Kevin Spacey de assédio sexual. Segundo ele, Spacey o tocou inapropriadamente durante um concerto na Noruega, naquele mesmo ano.

Como escritor, o dinamarquês Behn publicou seu primeiro livro em 1999. A coletânea de contos é chamada Trist som faen (Triste como o destino). Ele escreveu ainda três romances, três coleções de contos, três peças e um livro sobre seu casamento com Martha. Um tempo depois, em 2018, o dinamarquês publicou um livro chamado Inferno, que se tornaria seu último trabalho, no qual já descrevia seu sofrimento com transtornos mentais. A notícia de sua morte abalou a realeza da Noruega, além de amigos e familiares. “Ari foi uma parte importante da nossa família durante vários anos e guardamos conosco boas recordações dele”, declarou a Casa Real em um comunicado.