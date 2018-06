Morre, aos 29 anos, o escritor Victor Heringer

Vencedor do Jabuti com o romance Glória (7Letras, 2012) e finalista dos principais prêmios literários no ano passado com O Amor dos Homens Avulsos (Companhia das Letras, 2016), Victor Heringer morreu nesta quarta-feira, 7, aos 29 anos.

A informação foi confirmada pela Companhia das Letras.

Heringer era um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Ele estreou com automatógrado, livro de poemas, em 2011. Publicou, ainda, Ligia, pela e-galáxia, em 2014.

Em 2017, ele figurou a lista da Forbes dos destaques brasileiros com menos de 30 anos. À época, ele disse à revista que trabalhava num novo romance que se passaria em diversos países da América Latina.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1988, ele faria 30 anos no próximo dia 27.