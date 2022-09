Morre, aos 102 anos, o agente Sterling Lord

O agente literário Sterling Lord, que abriu a própria agência em 1952 e permaneceu até recentemente como o mais longevo dos agentes norte-americanos, morreu, neste sábado (3), aos 102 anos, numa casa de repouso em Ocala, na Flórida, segundo informou sua filha Rebecca Lord. Sterling Lord lutou por anos para conseguir encontrar um editor disposto a publicar On the Road, de Jack Kerouac, principal nome do movimento beat norte-americano.

Lord trabalhou até os 100 anos em sua agência. Elegante, atlético, sem vícios, custava crer que ele tivesse algo a ver com a beat generation, mas o que lhe garantiu um lugar de importância no mercado editorial norte-americano foi justamente sua atração pelos rebeldes. Ele trasformou-se numa espécie de embaixador dos beats.

Leia Também 100 anos de Jack Kerouac: o autor que harmonizou a fala das ruas com a prosódia shakespeariana

Com rara resistência, Lord convenceu editores sobre a importância da narrativa nada ortodoxa de Kerouac. E mais: por muito tempo foi agente do poeta e dramaturgo Amiri Baraka, de Ken Kesey, autor de Um Estranho no Ninho e, por último, do livreiro e escritor beat Lawrence Ferlinghetti.

Lord não foi só agente de escritores revolucionários, mas ajudou a lançar escritores como Nicholas Pileggi, autor de Wiseguy, e também a arranjar produtores para o filme dirigido por Martin Scorsese, Os Bons Companheiros.

No começo dos anos 1960, Lord pediu a Keroauc que ajudasse no lançamento do primeiro e mais famoso romance de Kesey, Um Estranho no Ninho, filmado por Milos Forman, mas ele declinou. Lord estava tão impressionado com o livro que acabou representando Kesey também no romance seguinte, Sometimes a Great Notion (Uma Lição para Não Esquecer, 1971) que foi filmado com direção e atuação de Paul Newman.

Lord também representou o ex-secretário de Defesa americano Robert McNamara e o juiz John Sirica , do caso Watergate, e trabalhou com frequência com Jackie Kennedy quando a ex-primeira dama norte-americana era editora na Doubleday e Viking. Ele falava com orgulho de um projeto que recusou: arranjar um editor para as memórias do ex-presidente Lyndon Johnson.