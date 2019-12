Modesto Carone, tradutor de Kafka, morre aos 82 anos

O escritor, ensaísta e tradutor Modesto Carone morreu nesta segunda-feira, 16, aos 82 anos. Principal tradutor de Franz Kafka no Brasil, Carone foi também professor universitário em São Paulo, Campinas e Viena. O velório será no Salão Nobre da USP na terça, 17, começando às 8h.

Carone começou a traduzir Kafka justamente pela obra mais célebre do tcheco, A Metamorfose, em 1983, e verteu para o português brasileiro toda a obra do escritor, até 2002.

Modesto Carone também publicou diversos ensaios, contos e uma novela, Resumos de Ana (1998), livro vencedor de um prêmio Jabuti no ano seguinte. Recebeu o prêmio APCA 2009 de melhor livro de ensaio/crítica por Lição de Kafka.

Nascido em 1937 em Sorocaba, Carone concluiu o bacharelado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco no início da década de 1960. Mudou-se para a Áustria em 1965, para ser professor de língua e cultura brasileira na Universidade de Viena. No retorno ao Brasil, poucos anos depois, se formou no doutorado em letras anglo-germânicas na Universidade de São Paulo (USP). Ainda em 1975, recebeu o título de livre-docente em letras e literatura comparada.

Sua estreia na literatura se dá com os contos de As Marcas no Real (1979), e dois anos depois Carone começou sua carreira no Instituto de Letras da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde permaneceu por 15 anos. A partir de 2000, trabalhou como professor visitante do Departamento de Teoria Literária da Faculdade de Letras da USP.

A maior parte da sua obra no Brasil saiu pela Companhia das Letras, que lamentou a morte do intelectual nas redes sociais.

A Companhia das Letras lamenta profundamente o falecimento de Modesto Carone, escritor, ensaísta e contista que se dedicou, por anos, a lecionar literatura nas universidades de Viena, São Paulo e Campinas. pic.twitter.com/sTmOuLfzf4 — Companhia das Letras (@cialetras) December 16, 2019

Outras instituições, colegas, leitores e admiradores de Carone também usaram as redes para prestar homenagens.

RIP Modesto Carone. Sabia muito. — daniel pellizzari (@cabrapreta) December 16, 2019

uma das coisas bonitas que tive a oportunidade de ver: Modesto Carone falando sobre traduzir Kafka e Freud, sobre se aproximar do texto de partida e se preocupar fazê-lo soar em português parecendo simples, ainda que carregue ideias complexas. vá em paz, professor https://t.co/3piYMkS4SK — Stephanie Borges (@stephieborges) December 16, 2019

Lamento profundamente o falecimento do professor Modesto Carone, de longe um dos maiores responsáveis pela minha formação literária. André Carone, querido, receba o meu forte abraço. https://t.co/iLgYNoajeV — Ricardo Lísias (@ricardolisias) December 16, 2019

dia triste. morreu modesto carone, maior tradutor de kafka para o português, autor de ""o resumo de ana", um dos livros que adoro e meu conterrâneo de sorocaba. — kelly marciano (@kellymarciano) December 16, 2019