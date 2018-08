México quer proteger o legado do escritor Octavio Paz

México dá início ao processo para declarar o legado do escritor Octavio Paz, Prêmio Cervantes de 1981 e Nobel de Literatura de 1990, como Monumento Artístico, informou a secretária de Cultura María Cristina García Cepeda. Isso permitirá proteger “os documentos e acervos” de Paz (1914-1998), disse.

“O legado de Octavio Paz não está em risco e vai permanecer em nosso país”, disse Cepeda, que confirmou que a secretaria pediu à Polícia Federal que proteja os imóveis relacionados ao escritor desde a morte de Marie-Jo, a viúva de Paz, em 26 de julho.

“Eu quero dizer que nós, através do Departamento Jurídico do Ministério da Cultura, estamos fazendo o trabalho notário para determinar se há ou não um testamento da sra. Marie-Jo”, explicou ele. “O governo do México age de acordo com a lei ao compromisso que o legado do nosso Prêmio Nobel merece”, afirmou García Cepeda.