Mercearia São Pedro faz 50 anos é festejada em coletânea de epitáfios Com organização de Joca Reiners Terron e Marcelino Freire, 'O Livro dos Epitáfios' será lançado no sábado, 28, no mais literário bar de São Paulo; obra conta com participação de Marçal Aquino, Xico Sá, Marcelo Rubens Paiva, Laerte e muitos outros fregueses-escritores