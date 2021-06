Megaloja de 'Harry Potter' é inaugurada em Nova York

Em trajes de Hogwarts, centenas de Potterfans posaram nesta quinta-feira, 3, para fotos nos sapatos gigantes de Hagrid, durante a tão esperada inauguração da loja do personagem Harry Potter em Nova York.

Fãs do jovem bruxo fizeram fila por horas sob forte chuva para serem os primeiros a visitar a loja, de três andares, localizada no sul de Manhattan e que abriga a maior coleção de mercadorias de Harry Potter do mundo.

"É realmente mágico", disse Margaret Suárez, cujo namorado chegou às 6h para aguardar a abertura, marcada para quatro horas depois.

Ruben Juárez, 27, e a mulher viajaram de Dallas, Texas, para a inauguração da loja, de 1.950 m², próxima ao icônico Flatiron Building. "Estamos emocionados. Eu amo tudo sobre Harry Potter", disse ele, que usava o lenço escarlate e dourado da Grifinória.

Multidões se reuniram do lado de fora da loja pela manhã (os clientes tinham que reservar um horário para entrar) e a polícia foi chamada para garantir a ordem. Lá dentro, fãs do mundo mágico da escritora J.K. Rowling tiraram selfies na frente da cabine telefônica vermelha que transporta bruxos para o Ministério da Magia e compraram fizzing whizzbees, uma guloseima efervescente.

Eles experimentaram as camisetas do jogo quadribol, folhearam cópias da série de livros mais vendida da história e provaram a bebida favorita de um bruxo no bar Butterbeer.

A maior loja de Harry Potter deveria ter aberto no verão passado, mas sua inauguração foi adiada devido à pandemia de coronavírus. Para Alexandra Ewing, 19 anos, valeu a pena esperar: "Estou me divertindo como nunca, lutando contra as lágrimas o tempo todo. Estou adorando."