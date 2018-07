Marvel, DC e quadrinistas lamentam a morte de Steve Ditko

A notícia da morte de Steve Ditko, cocriador de personagens como o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, as gigantes dos quadrinhos americanos Marvel e DC, além de outras figuras do universo das HQs se pronunciaram e manifestaram seus lamentos pela perda.

+Jake Gyllenhaal pode interpretar vilão em 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar 2'

A Casa das Ideias, onde ele se consagrou como um dos grandes autores de quadrinhos, afirmou que o legado de Ditko nunca será esquecido, e que ele transformou a indústria e o Universo Marvel:

Today, the Marvel family mourns the loss of Steve Ditko. Steve transformed the industry and the Marvel Universe, and his legacy will never be forgotten. Our thoughts are with his family, loved ones, and fans during this sad time. https://t.co/uKKR9oClqg pic.twitter.com/1ovYnE8Y2V — Marvel Entertainment (@Marvel) 7 de julho de 2018

A editora rival, DC Comics, também se pronunciou a respeito da morte de Ditko, "um dos mais incríveis criadores na história doas quadrinhos, que nos mostrou que há um herói em cada um de nós".

Steve Ditko was one of the most amazing creators in the history of comics, and showed us there is a hero in all of us. Our hearts go out to his loved ones, and everyone who knew him. pic.twitter.com/ukvuA7odF5 — DC (@DCComics) 7 de julho de 2018

O escritor Neil Gaiman, que foi autor de outro célebre personagem dos quadrinhos, Sandman, falou a respeito da importância de Ditko, dizendo ter sido uma pessoa diferente por causa do quadrinista:

Steve Ditko was true to his own ideals. He saw things his own way, and he gave us ways of seeing that were unique. Often copied. Never equalled. I know I'm a different person because he was in the world. pic.twitter.com/2GFSA86Btj — Neil Gaiman (@neilhimself) 7 de julho de 2018

Mike Deodato, um dos principais quadrinistas brasileiros da Marvel, afirmou que Ditko era um criador à frente de seu tempo:

Steve Ditko Was a Creator Ahead of His Time https://t.co/w4AeTjsP3j via @thr — Mike Deodato, Jr. (@mikedeodato) 7 de julho de 2018

+Homem-Aranha nos cinemas: do pior para o melhor