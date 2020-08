Marisa Tomei vai narrar último romance de Elena Ferrante

A atriz Marisa Tomei foi escolhida para narrar a versão em áudio do último romance da misteriosa escritora italiana Elena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, que será lançada nos Estados Unidos no próximo dia 1º de setembro.

Esta é a estreia da vencedora do Oscar no mundo dos audiolivros e, segundo a americana de origem italiana, as sessões de gravação têm sido muitas vezes "emocionantes".

"Como uma fã de A Amiga Genial e outros romances napolitanos de Elena Ferrante, fiquei honrada e emocionada ao ser convidada para narrar o audiolivro de A Vida Mentirosa dos Adultos", disse ela.

"A gravação era, às vezes, muito emocionante. Tanto o diretor quanto eu choramos ao reviver os momentos tentadores, comoventes e exuberantes de nossa própria infância, sentimentos tão especificamente capturados na narrativa sobrenatural de Ferrante", acrescentou Tomei.

A Vida Mentirosa dos Adultos chegou às livrarias da Itália em novembro passado e narra a história da adolescente Giovanna, que enfrenta a dissipação de suas certezas, o divórcio dos pais e uma pouco exultante iniciação amorosa.

Ferrante conta as transformações, as dificuldades, o crescimento, o desencanto, as traições e as mentiras dos adultos na vida da jovem. Quando é comparada pelo pai a uma tia excluída da família, a adolescente entra em crise, questiona a própria beleza e faz de tudo para encontrá-la, no que será o estopim para um caminho de descoberta em sua vida.

A obra é ambientada em Nápoles, mas desta vez em Rione Alto e no nobre bairro de Vomero, e não mais na periferia de Lila e Lenù, as protagonistas da célebre "tetralogia napolitana" Segundo Tomei, a escritora italiana "ilumina os momentos sutis de crescimento que o transformam em quem você é antes de perceber". "Estar na pele de Giovanna, vivendo sua adolescência enquanto enfrentava sua própria autonomia, sexismo, classismo, era como lidar com a vida em sua plenitude", afirmou.

O primeiro romance inédito de Ferrante desde A História da Menina Perdida, quarto e último volume da série A Amiga Genial, publicado em 2014, será transformado em áudio pela editora Random House.