Mario Vargas Llosa tem alta hospitalar após internação por covid

O Prêmio Nobel de Literatura hispano-peruano Mario Vargas Llosa superou a covid-19 e terá alta do hospital onde foi internado na semana passada devido a complicações da doença, para "continuar sua recuperação" em casa, anunciaram seus filhos no Twitter nesta segunda-feira, 25.

Vargas Llosa "venceu a covid. Agora, vai para casa para continuar sua recuperação", escreveram Álvaro e Morgana Vargas Llosa em suas contas no Twitter, junto com uma foto deles abraçando seu pai de 86 anos, sorrindo, e seu outro irmão, Gonzalo.

"Obrigado à ciência que salva vidas e ao corpo médico por sua dedicação. Seremos sempre gratos a você. Vocês vêm lutando contra esta pandemia há anos. Toda nossa admiração por vocês", acrescentaram os filhos de Vargas Llosa na mensagem na rede social.

Os filhos do último representante vivo da geração de ouro da literatura latino-americana anunciaram na sexta-feira passada, 22, que seu pai tinha sido internado em uma clínica em Madri por complicações relacionadas com o coronavírus. "Ele e sua família são gratos pelas expressões de afeto que estamos recebendo", disse a mensagem assinada por Álvaro, Gonzalo e Morgana, os três filhos que teve com sua ex-mulher Patricia Llosa.

O autor de A cidade e os cachorros, Conversa no Catedral e A Festa do Bode teve que cancelar sua agenda para esta semana, quando deveria participar da apresentação em Madri de uma biografia de "Cervantes" de Santiago Muñoz Machado.

Antes de adoecer, Vargas Llosa apresentou seu último livro, La mirada quieta (de Pérez Galdós), um ensaio sobre o escritor espanhol Benito Pérez Galdós, na capital espanhola, onde mora, no início de abril. O escritor planeja levar esta obra para a Feira do Livro de Buenos Aires (28 de abril-16 de maio).

Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 2010, Vargas Llosa iniciou sua longa carreira literária em 1959, durante a qual escreveu romances, contos, um volume de memórias, ensaios, peças de teatro, livros de poesia e artigos de jornal, que ele ainda publica regularmente no diário espanhol El País, publicadas também no Estadão.

Vargas Llosa, atual parceiro de Isabel Preysler, ex-mulher do cantor Julio Iglesias, obteve a nacionalidade espanhola em 1993.