Mario Sergio Cortella faz palestra online gratuita sobre propósito

O filósofo Mario Sergio Cortella faz uma live-palestra nesta terça-feira, 28, às 18 horas, baseada em seu livro Por Que Fazemos o Que Fazemos?, publicado pela Planeta.

Cortella vai falar sobre a importância de ter uma vida com propósito, especialmente neste momento conturbado pelo qual a humanidade passa, e também sobre motivação e valores e sobre como se relacionar melhor com as pessoas e com o trabalho.

A programação faz parte do projeto #ConectaPlaneta, que busca aproximar leitors e apoiar pequenas e médias livrarias, e as incrições podem ser feitas pelo site www.conectaplaneta.com.br.

As inscrições são gratuitas, mas os participantes são convidados a comprar o livro do autor - e parte da verba arrecadada será destinada a uma instituição beneficente ou a um projeto social, que poderá ser indicado pelo autor, e a uma livraria de pequeno ou médio porte.

Dentro do mesmo projeto, na quinta, 30, também às 18h, Christian Dunker e Cláudio Thebas, autores de O Palhaço e o Psicanalista, conversam sobre o poder da escuta em tempos de isolamento.